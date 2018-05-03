"Bu proje, görme engelli vatandaşlarımızın herhangi bir engele çarpmadan daha rahat yürüyebilmeleri adına tasarlanmış bir projedir. Bizim yaptığımız projede 50-60 santimetrelik bir mesafede engelle karşılaştığında görme engelli vatandaşımız uyarılıp, engele çarpmadan ortamdan uzaklaşabilmektedir. Tamamen engele tasarlanmış bir projedir. Bu proje ilerleyen zamanlar çukur, yükselti gibi farklı boyutlardaki engellere tasarlanacak şekilde düzenlenebilir."

Kudekli, bastonun herhangi bir engel karşısında uyardığını ifade eden Kudekli, şunları kaydetti:

Görme engelli vatandaşlar için tasarlanan sensörlü baston hakkında bilgi veren Kudekli, bu bastonun engellilerin hayatını kolaylaştıracağını dile getirdi.

Çok ilginç projelerin de sergide yer aldığını ifade eden Yolbaş, emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

SİİRT (AA) - Siirt Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Sergisi" kapsamında görme engelliler için sensörlü baston tasarladı.

Kudekli, proje park sensörü üzerine kurulduğu için maliyetinin yaklaşık 200 lira civarında olduğunu, seri üretim yapılması durumunda maliyetin çok daha düşük olacağını vurguladı.

Projede yer alan öğrencilerden Esra Tekçe de 2 ay üzerinde çalıştıkları projede baston, park sensörü, yapıştırıcı ve pil kullandıklarını anlattı.

Görme engelli bir vatandaşı gördükten sonra böyle bir projenin aklına geldiğini anlatan Tekçe, "Öğretmenime bildirdim o da mantıklı bir şey olduğunu söyledi. Bu şekilde projeye başladık." dedi.

Öğrencilerden Kevser Honaz da projeyi tamamen engellilere yönelik olduğunu belirtti.

Görme engellilerin hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını aktaran Honaz, "Görme engellilerin hayatları boyunca karşılaştıkları zorlukları araştırarak bu işe başladık. Öncelikle bu baston, görme engellilerin kullandığı baston üzerine takılmış otomobil park sensörüdür. Bu sensör, engellere karşı ötüyor. Bu da görme engellileri tehlikelere karşı koruyor." dedi.

