HABER

Görme engelliler için sensörlü baston

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 14:33 | Son Güncelleme

Siirt'te lise öğrencileri, "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Sergisi" kapsamında görme engelliler için sensörlü baston yaptı - Proje koordinatörü Kudekli: - "Bu proje, görme engelli vatandaşlarımızın herhangi bir engele çarpmadan daha rahat yürüyebilmeleri adına tasarlanmış bir projedir"

SİİRT (AA) - Siirt Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Sergisi" kapsamında görme engelliler için sensörlü baston tasarladı.

Okulda düzenlenen fuarın açılışına Vali Ali Fuat Atik'in eşi Fulya Atik, İl Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş ve kamu kurum müdürleri katıldı.

Okul Müdürü İdris Yolbaş, öğrencilerin farklı alanlarda hazırladığı 25 projeyi sergilediklerini söyledi.

Çok ilginç projelerin de sergide yer aldığını ifade eden Yolbaş, emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

- Sensörlü baston projesi

Proje koordinatörü ve kimya öğretmeni İsmet Kudekli, hayatı kolaylaştıracak projeler geliştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Görme engelli vatandaşlar için tasarlanan sensörlü baston hakkında bilgi veren Kudekli, bu bastonun engellilerin hayatını kolaylaştıracağını dile getirdi.

Kudekli, bastonun herhangi bir engel karşısında uyardığını ifade eden Kudekli, şunları kaydetti:

"Bu proje, görme engelli vatandaşlarımızın herhangi bir engele çarpmadan daha rahat yürüyebilmeleri adına tasarlanmış bir projedir. Bizim yaptığımız projede 50-60 santimetrelik bir mesafede engelle karşılaştığında görme engelli vatandaşımız uyarılıp, engele çarpmadan ortamdan uzaklaşabilmektedir. Tamamen engele tasarlanmış bir projedir. Bu proje ilerleyen zamanlar çukur, yükselti gibi farklı boyutlardaki engellere tasarlanacak şekilde düzenlenebilir."

Kudekli, proje park sensörü üzerine kurulduğu için maliyetinin yaklaşık 200 lira civarında olduğunu, seri üretim yapılması durumunda maliyetin çok daha düşük olacağını vurguladı.

Projede yer alan öğrencilerden Esra Tekçe de 2 ay üzerinde çalıştıkları projede baston, park sensörü, yapıştırıcı ve pil kullandıklarını anlattı.

Görme engelli bir vatandaşı gördükten sonra böyle bir projenin aklına geldiğini anlatan Tekçe, "Öğretmenime bildirdim o da mantıklı bir şey olduğunu söyledi. Bu şekilde projeye başladık." dedi.

Öğrencilerden Kevser Honaz da projeyi tamamen engellilere yönelik olduğunu belirtti.

Görme engellilerin hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını aktaran Honaz, "Görme engellilerin hayatları boyunca karşılaştıkları zorlukları araştırarak bu işe başladık. Öncelikle bu baston, görme engellilerin kullandığı baston üzerine takılmış otomobil park sensörüdür. Bu sensör, engellere karşı ötüyor. Bu da görme engellileri tehlikelere karşı koruyor." dedi.

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltıKripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı
Güney Kore ziyaretinde dikkat çeken kare! Güney Kore ziyaretinde dikkat çeken kare!
Memurluk kalkıyor mu? Bakan son noktayı koydu!Memurluk kalkıyor mu? Bakan son noktayı koydu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fuar Siirt Siirt Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TÜBİTAK

En Çok Okunan Haberler

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

Son dakika! CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

Son dakika! CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

İmzalar atılıyor! CHP, SP, İYİ Parti, DP ittifak kuruyor

İmzalar atılıyor! CHP, SP, İYİ Parti, DP ittifak kuruyor

İzdivaç programlarının efsane ismi Caner Toygar AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

İzdivaç programlarının efsane ismi Caner Toygar AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Erdoğan, CHP'nin adayını el altından belirledi

Erdoğan, CHP'nin adayını el altından belirledi

İlginizi Çekebilir

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

Osmaniye'de Hasta yakınları hastane basıp polis dövdü

Osmaniye'de Hasta yakınları hastane basıp polis dövdü

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklara aldanmayın, sağanak geliyor!

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklara aldanmayın, sağanak geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var...

Antalya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var...

Nazif Okumuş'tan ülkücü camiayı karıştıracak açıklama: FETÖ'nün elini öpenler MHP'de milletvekili yapıldı

Nazif Okumuş'tan ülkücü camiayı karıştıracak açıklama: FETÖ'nün elini öpenler MHP'de milletvekili yapıldı

Türkiye'nin konuştuğu cinayetin altından yasak aşk çıktı!

Türkiye'nin konuştuğu cinayetin altından yasak aşk çıktı!

Yunanistan sınırını geçtiği için gözaltına alınan kepçe operatörüne hapis cezası

Yunanistan sınırını geçtiği için gözaltına alınan kepçe operatörüne hapis cezası

700 kişini katili İzmir Adliyesi'ne böyle getirildi

700 kişini katili İzmir Adliyesi'ne böyle getirildi

Süper Loto sonuçları 3 Mayıs çekilişi! 2 devirli ikramiye için çekiliş!

Süper Loto sonuçları 3 Mayıs çekilişi! 2 devirli ikramiye için çekiliş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.