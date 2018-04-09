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Görme Engelliler için: “Sesini Paylaş”

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 09:51 | Son Güncelleme

Görme Engelli öğrenciler için Etwinning portalında ulusal sosyal sorumluluk projesi başlatıldı.Denizli’nin Güney ilçesinde, Yaşar Kımıl İlkokulu ve Eziler Mustafa Kaçmaz İlkokulu sınıf öğretmenleri Hacer Can Bilgin ve Şükrü Bilgin kuruculuğunda başlatılan ‘Sesini Paylaş’ projesine Mehmet Örücü İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Ahsen Doğanay ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden 28 öğretmen, 300 öğrenci ve öğrenci velileri yer almakta.

Görme Engelli öğrenciler için Etwinning portalında ulusal sosyal sorumluluk projesi başlatıldı.
Denizli’nin Güney ilçesinde, Yaşar Kımıl İlkokulu ve Eziler Mustafa Kaçmaz İlkokulu sınıf öğretmenleri Hacer Can Bilgin ve Şükrü Bilgin kuruculuğunda başlatılan ‘Sesini Paylaş’ projesine Mehmet Örücü İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Ahsen Doğanay ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden 28 öğretmen, 300 öğrenci ve öğrenci velileri yer almakta. Projede veliler, öğrenciler ve öğretmenler; görme engelli öğrencilere yönelik kitap, test, tekerleme, hikaye, masal, fıkra ve materyal seslendirmeleri yaptılar. Oluşturdukları bu ses dosyalarını Nisan ayı içinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim Bilişim Ağı’nda (EBA) da paylaşacakları kaydedildi. Ayrıca projede “görme engelli Ressam Eşref Armağan’ı tanıtma”, EKYYD Denizli Görme Engelliler İlkokulu ve Gelibolu Yahya Çavuş Görme Engelliler Ortaokulu ile projede işbirliği yapılarak “özel eğitim öğretmenleriyle röportaj”, “Braille Alfabe tanıtımı” ve “sesli mektup arkadaşlığı” gibi etkinlikler de yapıldı.
Proje sonunda öğrencilerin; sosyal sorumluluk bilinci, empati, farklılıklara saygı duyma ve iletişim gibi becerileri kazandıkları görüldüğü ifade edildi.
“Sesini Paylaş” proje ekibi projenin ülke çapında ses getirip sosyal farkındalık oluşturması, görme engelli okulların tanıtılması, işlevselliğinin gösterilmesi ve devam ettirilmesi; yayınevleri olarak da Braille ile yazılan ders ve roman kitap sayısının arttırılması ve az görenler için büyük puntolu kitapların yaygınlaştırılması beklentisinde oldukları vurgulandı.

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