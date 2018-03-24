Görme engelliler ormancılarla birlikte fidan dikti

Amasya Altınokta Körler Derneği üyeleri, gittikleri ağaçlandırma alanında ormancılarla birlikte fidan diktiler.
Amasya Orman İşletme Müdürlüğü görevlileriyle Fındıklı’daki alanda kendilerine yardım edip birlikte fidan diktiklerini belirten dernek başkanı Musa Demiryarar, “Orman teşkilatının ormansız alanları ağaçlandırmak, yeşil alanları çoğaltmak için gösterdikleri çabayı duyuyor doğaya ve insanlığa verdikleri katkıları takdirle karşılıyoruz. Bugün burada dernek üyelerimizle birlikte ‘İnsanlık ve doğa renksiz kalmasın’ sloganıyla fidanlarımızı toprakla buluşturduk” dedi.
Arkadaşlarının da fidanları toprakla buluşturmaktan keyif aldıklarını anlatan Demiryarar, “Temiz hava, verimli toprak ve berrak sular için daha fazla yeşil ile ormana ihtiyacımız var” diye konuştu.
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