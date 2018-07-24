Görme engelliler yamaç paraşütü heyecanı yaşadı

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesine tatile gelen İstanbul Bakırköy Görme Engelliler Spor ve Sanat Kulübü üyelerinden 5 görme engelli, Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden yamaç paraşütü pilotlarıyla birlikte ikili atlayışlar yaptı. Heyecanlı anlar yaşayan gruptakiler, Ölüdeniz Belcekız Plajı'na başarılı iniş gerçekleştirdi.

İstanbul'da yaşayan, Bakırköy Görme Engelliler Spor ve Sanat Kulübü üyeleri Şule Yazıcı (26), Yusuf Esin (26), Nazmi Köybaşı (28), Mehmet Şeker (22) ve Recep Selvi (27), tatil için geldikleri Fethiye'de bir yamaç paraşütü firmasından uçuşla ilgili bilgiler aldı. Uçabileceklerini öğrenen görme engelliler, yamaç paraşütü pilotları Şahin Şık, Abu Alay, Onur Kaya, Yusuf Alay ve Ersin Tuğyen ile birlikte, Babadağ'ın 1700 metrelik pistine çıkarak atlayış yaptı. Gökyüzünde yaklaşık 25-30 dakika kalan görme engellilere, pilotlar, Ölüdeniz'in manzarasını anlattı. Gruptan bazıları ise yamaç paraşütünü kısa süreli kullanmaya çalıştı. Hayallerindeki uçuşu gerçekleştiren görme engelliler, Ölüdeniz Belcekız plajına da başarılı iniş yaptı.

'KENDİMİ ÇOK ÖZGÜR HİSSETTİM'

Heyecanlı anlar yaşadığını belirten Şule Yazıcı, "İlk defa uçtum. Paraşüt pilotu, yukarıdaki manzarayı anlattı. Göremesem de manzaranın güzelliğini hissettim, rüzgarı hissettim. Yerde bastığımız gibi değil yukarıda. Yukarıda kendimi çok özgür hissettim. Paraşüt pilotu, paraşütü nasıl kullanmam gerektiğini bana anlattı. Ben de kullandım. Çok güzel bir duyguydu. Tekrar uçmak isterim" diye konuştu.

'İMKAN OLSA TEKRAR UÇARIM'

İlk kez yamaç paraşütüyle atlayan Yusuf Esin, "Arkadaşlarla İstanbul'dan geldik. Daha önce hiç uçmamıştım. Bir boşluğa atlıyorsun, dünya ile kopmuş gibisin, çıkmak istemiyorsun. Harika bir duyguydu. Ben yüzde 10 görüyorum. Yukarda mavinin ve yeşilin tonları birbirine karışıyor. Az bile görüyor olsam, oradaki güzellikler gerçekten yaşanmaya değer. İmkan olsa tekrar uçmak isterim" dedi.

'AKROBASİ YAPTIK'

Şule Yazıcı'yla uçan Pilot Onur Kaya, "Ben düz uçuş olacak diye bekledim. İlk başta manzarayı anlattım ve daha sonra akrobasi yapalım mı diye sordum ve akrobasi yaptık. Ardından yere inene kadar akrobasi hareketleri yaptık. Kendisi çok cesaretli. Geldikleri için ben de çok mutlu oldum. Güzel duygular yaşattık kendilerine, ben de çok keyif aldım" ifadelerini kullandı.

'ARKADAŞIMIZ GAYET SAKİNDİ'

Yusuf Esin'le uçan pilot Abu Alay ise "Ben biraz korkmasını bekliyordum ama arkadaşımız gayet sakindi. Kalkar kalkmaz bana 'Bulutların arasında mıyız?' diye sordu. Beni şaşırttı. Biz onlar gibi göremiyoruz. Onlar bizden daha iyi görüyorlar" dedi.