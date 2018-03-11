Görme engellilerden Afrin desteği

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi ve Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesi iş birliğiyle Afrin Operasyonuna destek olmak maksadıyla 39 görme engelli, dualarla Hatay’a uğurlandı.

Meram Belediyesi Hizmet Binası yanında düzenlenen programa Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Meram Belediyesi Meclis üyeleri, Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Veli Özağan ve kafilede yer alan görme engelli vatandaşlar katıldı.

Mehmetçiğe yazılan mektuplar da gönderildi

Türkiye’nin son 3 yılda zorlu bir süreçten geçtiğini hatırlatan Başkan Toru, “Bu anlamda devletimizin ve milletimizin bekası için güvenlik güçlerimiz, Mehmetçiklerimiz, gerek Doğu ve Güney Doğu Anadolu’da gerekse Suriye’de, Afrin’de, Fırat Kalkanında göğüslerini siper ederek vatanı için, devleti için, milleti için şehadet yolunda çarpışmaya devam ediyorlar. Bu süreçte Afrin Operasyonunda mücadele eden Mehmetçiğimize destek anlamında, Görmeyenleri Koruma Derneğimizin mensuplarını Hatay’a gönderiyoruz. Belediyemiz tarafından daha önce başlatılan bir kampanya kapsamında yazılan mektuplar da Mehmetçiğimize ulaştırılmış olacak. Kardeşlerimize hayırlı yolculuklar diliyorum. Hazreti Pir’in huzurundan, oradaki Mehmetçiklerimize gönül dolusu sevgimizi, kucak dolusu selamlarımızı ve dualarımızı gönderiyoruz” dedi.