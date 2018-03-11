Görme engellilerden Afrin desteği

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi ve Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesi iş birliğiyle Afrin Operasyonuna destek olmak maksadıyla 39 görme engelli, dualarla Hatay’a uğurlandı.
Meram Belediyesi Hizmet Binası yanında düzenlenen programa Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Meram Belediyesi Meclis üyeleri, Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Veli Özağan ve kafilede yer alan görme engelli vatandaşlar katıldı.
Mehmetçiğe yazılan mektuplar da gönderildi
Türkiye’nin son 3 yılda zorlu bir süreçten geçtiğini hatırlatan Başkan Toru, “Bu anlamda devletimizin ve milletimizin bekası için güvenlik güçlerimiz, Mehmetçiklerimiz, gerek Doğu ve Güney Doğu Anadolu’da gerekse Suriye’de, Afrin’de, Fırat Kalkanında göğüslerini siper ederek vatanı için, devleti için, milleti için şehadet yolunda çarpışmaya devam ediyorlar. Bu süreçte Afrin Operasyonunda mücadele eden Mehmetçiğimize destek anlamında, Görmeyenleri Koruma Derneğimizin mensuplarını Hatay’a gönderiyoruz. Belediyemiz tarafından daha önce başlatılan bir kampanya kapsamında yazılan mektuplar da Mehmetçiğimize ulaştırılmış olacak. Kardeşlerimize hayırlı yolculuklar diliyorum. Hazreti Pir’in huzurundan, oradaki Mehmetçiklerimize gönül dolusu sevgimizi, kucak dolusu selamlarımızı ve dualarımızı gönderiyoruz” dedi.
“Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz”
Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Veli Özağan ise, “Dernek üyeleri olarak Afrin Operasyonunun başladığı andan itibaren sayısını hatırlayamayacağımız seviyede hatm-i şerifler okuyoruz, dualar yapıyoruz. Tabi biz engelli olduğumuz için vatan savunmasında kendimizi bulamıyoruz, askerlik yapamıyoruz ama ülke meselelerine son derece duyarlıyız. Meram Belediyemizin katkılarıyla Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmek üzere 39 kişiden oluşan görme engelli grubu ile Hatay’a gidiyoruz. Orada çeşitli ziyaretlerimiz olacak. Meram Belediyemiz her zaman bizlere büyük destek sağlıyor. Türkiye’nin meselesi olan Zeytin Halı Harekatı’na destek için belediyemizin bizleri Hatay’a göndermesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Belediye başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Görme engelliler Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından Hatay’a uğurlandı. Ellerinde Türk bayraklarını dalgalandıran görme engelli vatandaşlar duygularına hakim olamadı.
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