Görme engellilerden el emeği oyuncak bebekler

MELİKE KINACI - Konya'da bir grup görme engelli, üyesi oldukları derneğin de desteği ile oyuncak bebekler yaparak hem gelir elde ediyor hem de derneklerine katkı sağlıyor.
Altı Nokta Körler Derneği Konya Şubesi üyesi 6 görme engelli, bir oyuncak dükkanını ziyaretlerinde aldıkları bilgi üzerine kendileri de oyuncak bebek yapmaya karar verdi.
Yaşları 30 ile 60 arasında değişen engelliler, yaptıkları araştırma neticesinde, derneğin de desteği ile oyuncak yapımı için gerekli elyaf, kumaş ve diğer malzemeleri temin etti.
El emeği ile yaptıkları ilk denemelerde güzel sonuçlar alan engelliler, oyuncak bebek yapımında seri üretime geçerek daha çok gelir elde etmeyi ve derneklerine katkı sağlamayı planlıyor.
Altı Nokta Körler Derneği Konya Şube Başkanı Mehmet Ali Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyuncak bebek yapımına "engelliler sosyal hayattan, üretimden uzak dursun" yargısını yıkmak için başladıklarını söyledi.
Engelli bireylerin sosyal hayata katılımlarının hem kendileri hem de yakınlarının psikolojik durumu açısından çok önemli olduğunu belirten Şahin, "Arkadaşlarımızın sosyal hayata ve üretime katılımı için ne yapabileceğimizi araştırdık. Oyuncak bebek yapabileceğimize karar verdik. Engelli kardeşlerimize gelir kaynağı olması açısından böyle bir adım atmayı düşündük." diye konuştu.
Şahin, arkadaşlarının tüm zorluklara rağmen bir şeyler başardıklarında yüzlerindeki mutluluğun kelimelerle tarif edilemez olduğunu vurguladı.
- "Evlerine küçük de olsa bir kazanç götürüyorlar"
Arkadaşlarının ekip çalışması içinde hareket ettiğini, biri kıyafetleri dikerken diğerinin elyafı doldurduğunu dile getiren Şahin, şöyle devam etti:
"Şu anda oyuncak bebek yapan 6 arkadaşımız var. 55-60 yaşındaki üyelerimiz de oyuncak yapıyor. Onları günün stresinden uzaklaştırabildiğimiz için biz de mutlu oluyoruz. Seri üretime geçtiklerinde arkadaşlarımız için daha fazla gelir getireceğine inanıyoruz. Ayrıca bunun derneğimize de katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Küçük de olsa bir gelirleri olduğu için mutlu oluyorlar. Evlerine küçük de olsa bir kazanç götürüyorlar."
Amaçlarının, daha fazla görme engellinin bu işi yapmasını sağlamak olduğunu, bunun için başta yerel yönetimler ve hayırseverler olmak üzere herkesten destek beklediklerini vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:
"Diğer şehirlerde yaşayan görme engelli kardeşlerimiz için de örnek olmak istiyoruz. Bir şeyler başarabilmemiz, onların da 'evde oturalım, toplumdan soyutlanalım' anlayışından vazgeçmelerini sağlayacaktır. Bütün engelli arkadaşlarıma çağrı yapıyorum, hepimiz üretime katkı sunabilir, sadece tüketici olmaktan kurtulabiliriz. Yeter ki gayret etsinler. Biz buradayız. Gelsinler, destek olsunlar. Biz de onlara destek olalım."
- "Sabah kalktığımda yapacağım bir işim var"
Oyuncak bebek yapan 55 yaşındaki Cemalettin Acar da bir şeyler üretmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.
En büyük dileklerinin sağlanacak daha çok imkanla seri üretime geçmek olduğunu anlatan Acar, şunları kaydetti:
"Oyuncakçıya gidip 'biz şunları yapabiliriz' diye tasarladığımız oyuncak bebekleri anlattık. Tamamen kendi tasarımlarımız olsun istiyoruz. İlk etapta zor oldu ama yavaş yavaş alışmaya başladık. Artık sabah kalktığımda geleceğim bir yer, yapacağım bir işim var. Bir yerde oturup 'ne yapacağım' diye düşünmektense, buraya gelip işimle meşgul oluyorum. Meşgul olmak bana çok iyi geliyor, kendimi psikolojik olarak daha rahat hissetiyorum."
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