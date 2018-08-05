Görme engellilerden el emeği oyuncak bebekler

MELİKE KINACI - Konya'da bir grup görme engelli, üyesi oldukları derneğin de desteği ile oyuncak bebekler yaparak hem gelir elde ediyor hem de derneklerine katkı sağlıyor.

Altı Nokta Körler Derneği Konya Şubesi üyesi 6 görme engelli, bir oyuncak dükkanını ziyaretlerinde aldıkları bilgi üzerine kendileri de oyuncak bebek yapmaya karar verdi.

Yaşları 30 ile 60 arasında değişen engelliler, yaptıkları araştırma neticesinde, derneğin de desteği ile oyuncak yapımı için gerekli elyaf, kumaş ve diğer malzemeleri temin etti.

El emeği ile yaptıkları ilk denemelerde güzel sonuçlar alan engelliler, oyuncak bebek yapımında seri üretime geçerek daha çok gelir elde etmeyi ve derneklerine katkı sağlamayı planlıyor.

Altı Nokta Körler Derneği Konya Şube Başkanı Mehmet Ali Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyuncak bebek yapımına "engelliler sosyal hayattan, üretimden uzak dursun" yargısını yıkmak için başladıklarını söyledi.

Engelli bireylerin sosyal hayata katılımlarının hem kendileri hem de yakınlarının psikolojik durumu açısından çok önemli olduğunu belirten Şahin, "Arkadaşlarımızın sosyal hayata ve üretime katılımı için ne yapabileceğimizi araştırdık. Oyuncak bebek yapabileceğimize karar verdik. Engelli kardeşlerimize gelir kaynağı olması açısından böyle bir adım atmayı düşündük." diye konuştu.