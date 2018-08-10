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Görme engellilerin "Homeros" buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 13:07 | Son Güncelleme

Troya Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne kabulünün 20. yıl dönümünde, antik şehrin destanını yazan görme engelli ozan Homeros anısına 20'yi aşkın ülkeden görme engelli Çanakkale'de bir araya gelecek - Türkiye Körler Federasyonu Genel Başkanı Turhan İçli: - "Yaklaşık 125 yabancı konuğumuz olacak ve 'Homeros Okumaları' aracılığıyla barış mesajlarını dünyaya iletecekler"

Troya Antik Kenti’nin "UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi"ne kabulünün 20. yıl dönümünde 20'yi aşkın ülkeden görme engelli "Homeros Okumaları" etkinliği için Çanakkale'de buluşacak.

Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Turhan İçli, konfederasyonun genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Troya Antik Şehri'nin destanını yazdığı ve görme engelli olduğu kabul edilen ozan Homeros anısına Türkiye Körler Federasyonu ile Çanakkale Valiliği işbirliğinde 13-18 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek "Homeros Okumaları" etkinliğinde 20'nin üzerinde ülkeden görme engellinin bir araya geleceğini söyledi.

Görme engellilerin barış, dayanışma gibi kardeşlik mesajlarını "Homeros Okumaları" aracılığıyla dünyaya ileteceğini ifade eden İçli, aynı zamanda yurt dışından gelecek görme engellileri Türkiye'nin güzellikleriyle buluşturmak istediklerini belirtti.

Dünyanın çeşitli ülkelerini bizzat dolaştıklarını ve Dünya Körler Birliğine bağlı üyeleri Türkiye'ye davet ettiklerini anlatan İçli, yaklaşık 125 yabancı konuğu ağırlayacaklarını dile getirdi.

Etkinliğin birincisini düzenleyeceklerini söyleyen İçli, şunları kaydetti:

"Etkinlik kapsamında, 13 Ağustos otele yerleşme ve dinlenme olacak. Program 14 Ağustos akşamı başlayacak. 'Homeros Okumaları' etkinliğinde her ülkeden görme engelli, İlyada'dan bir pasajı kendi dilinde okuyacak. Bunlar ayn anda İngilizce ve Türkçeye çevirilecek.

15 Ağustos'ta ise 18 Mart Çanakkale Üniversitesinde bir panel gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin yanı sıra Japonya'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Yeni Zelanda'dan konuşmacılar olacak. Panelde dünyada ve Türkiye'de körlerin durumu değerlendirilecek. Panel sonrasında hazırlayacağımız bildirge taslağı görüşmeye açılacak. Çeşitli ülkelerden gelen temsilciler görüşlerini sunacak."

İçli, dünya çapında ilk defa görme engelli örgütlerini bir çatı altına toplayan etkinliğe imza atacaklarına işaret ederek, önümüzdeki yıllarda bu etkinliği devam ettirmeye çalışacaklarını vurguladı.

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