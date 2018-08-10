Görme engellilerin barış, dayanışma gibi kardeşlik mesajlarını "Homeros Okumaları" aracılığıyla dünyaya ileteceğini ifade eden İçli, aynı zamanda yurt dışından gelecek görme engellileri Türkiye'nin güzellikleriyle buluşturmak istediklerini belirtti.

Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Turhan İçli, konfederasyonun genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Troya Antik Şehri'nin destanını yazdığı ve görme engelli olduğu kabul edilen ozan Homeros anısına Türkiye Körler Federasyonu ile Çanakkale Valiliği işbirliğinde 13-18 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek "Homeros Okumaları" etkinliğinde 20'nin üzerinde ülkeden görme engellinin bir araya geleceğini söyledi.

Etkinliğin birincisini düzenleyeceklerini söyleyen İçli, şunları kaydetti:

"Etkinlik kapsamında, 13 Ağustos otele yerleşme ve dinlenme olacak. Program 14 Ağustos akşamı başlayacak. 'Homeros Okumaları' etkinliğinde her ülkeden görme engelli, İlyada'dan bir pasajı kendi dilinde okuyacak. Bunlar ayn anda İngilizce ve Türkçeye çevirilecek.

15 Ağustos'ta ise 18 Mart Çanakkale Üniversitesinde bir panel gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin yanı sıra Japonya'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Yeni Zelanda'dan konuşmacılar olacak. Panelde dünyada ve Türkiye'de körlerin durumu değerlendirilecek. Panel sonrasında hazırlayacağımız bildirge taslağı görüşmeye açılacak. Çeşitli ülkelerden gelen temsilciler görüşlerini sunacak."

İçli, dünya çapında ilk defa görme engelli örgütlerini bir çatı altına toplayan etkinliğe imza atacaklarına işaret ederek, önümüzdeki yıllarda bu etkinliği devam ettirmeye çalışacaklarını vurguladı.

