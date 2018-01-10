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Görme engellilerle empatiye şaşırtan tepki

GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 15:57 | Son Güncelleme 9 dakika önce

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da Görme Engelliler Haftası sebebiyle farkındalık oluşturmak isteyen bir grup İletişim Fakültesi öğrencisi, gözlerine siyah bant takıp, beyaz bastonlarla yürüdü. Bu sırada taksici Şinasi Bulut (45) öğrencilere, "Cenabı Allah göz vermiş, siz niye kapatıyorsunuz? Konuşun ama köz kapatmayın" diyerek tepki gösterdi.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, 7-14 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda empati etkinliği düzenledi. Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, gözlerini siyah bantlarla kapatıp ellerindeki beyaz bastonlarla yürümeye çalıştı. Bu sırada öğrencileri uzaktan izleyen Şinasi Bulut, gençlerin yanına yaklaşıp ne yaptıklarını sordu. Gençlerin, "Empati yapıyoruz" demesi üzerine Bulut, "Cenabı Allah göz vermiş, siz niye kapatıyorsunuz? Empati nedir? Sizin böyle bir şey yapmanız doğru değil. Adamın gözü öyle ise senin böyle yapman gerekmez. Ne anlamı var yani. Sözle destek olun. Konuşun ama gözü bağlamanın ne anlamı var. Bunlar iyi şeyler değil" dedi.

Taksicinin tepkisini aldırış etmeden Havuzbaşı kent meydanından başlatılan yürüyüşte öğrenciler, çevredekilerin meraklı bakışları arasında düşe kalka yürümeye çalışırken zor anlar yaşadı. Yürüyüşe katılan bazı öğrenciler dengelerini kaybedip düştü ve arkadaşları tarafından kaldırıldı. Kaldırımda baston sesleri eşliğinde yürüyen öğrencileri gören vatandaşlar da şaşkınlık yaşadı. Öğrenciler, trafiğin durmasıyla karşı kaldırıma geçerek yaklaşık bir kilometrelik yürüyüşü Yakutiye Medresesi önünde sonlandırdı.

Etkinlik sonunda basın açıklaması yapan İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencisi Emine Sapanlı, engellilerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi. Görme engellilerin yaşadıkları sorunlara değinen Sapanlı, "Görme engelliler günlük hayatta birçok problemle karşı karşıya kalmaktadır. Günlük işlerini yaparken tek başına hayatlarına devam etmek için çabalarken, onlara istemeden de olsa bazen biz engel olmaktayız. Sarı şeritlerin kullanılamayacak bir halde olması, yarı yolda bitmesi, önüne engel çıkması, sarı şeritlerin bitiş noktasına araba park edilmesi gibi olaylar yaşanan başlıca sorunlardandır" diye konuştu.

Gazetecilik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Fırat Aksoy yürüyüşte bazen bandaj altından bakmalarına rağmen düşmekten kurtulamadığını söyledi. Aksoy, "Görme engellilerin neler yaşadıklarını kısa süreliğine de olsa anladık. Beş dakikalık hayatımız simsiyahtı. Önümüze çıkan engelleri kestirmek çok güç oldu. Düşmemek için çok çabaladık ama kurtulamadık" dedi.

Öğrencilerle birlikte yürüyen görme engelli Ömer Onay ise, "Böyle bir etkinlikte bizleri unutmayan üniversitesi öğrencilerine teşekkür ediyoruz. Görme engelli olmak zor, hele ki Erzurum'da bu soğukta bastonla gezmek daha da zor. İnşallah insanlarımız daha duyarlı olurlar" dedi.

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