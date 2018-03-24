Görmek için ışığa gerek yok gönül sesiyle görüyoruz

Cumayeri Çok Programlı Anadolu Lisesinden önemli bir proje daha imza attı. “Görmek İçin Işığa Gerek Yok; Gönül Sesiyle Görüyoruz” sloganı ile
Görme Engellilerin iletişimine katkıda bulunuyorlar.
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Görme Engellilerin sosyal hayatla iletişimlerini arttırmak ve öğrencilerinin farkındalıklarını sağlamak amacıyla sesli dergi çıkarılması fikrinden yola çıkan Cumayeri Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri “Görmek İçin Işığa Gerek Yok; Gönül Sesiyle Görüyoruz” sloganı ile görme engellilerin iletişimine katkıda bulunmayı amaçlıyorlar.
Proje ile ilgili verilen bilgilendirmede “Gençlerin akademik alanda yetiştirilmesinin yanında gençleri modern çağın hastalığı olan maneviyat yoksunluğundan uzak tutabilmek maksadıyla onlarda bir sorumluluk bilinci oluşturabilmek için yola çıkılmıştır.
Görme engellilerin sosyal, kültürel ve bilimsel gelişmelerden haberdar olmalarını sağlamak. Görme engellilerin edebi eserlere ulaşımını kolaylaştırmak ve edebi zevklerinin gelişimine katkıda bulunmak. Seslendirme yapan öğrencilerin edebi zevklerinin gelişimine katkıda bulunmak. Okulumuz öğrencilerinin sosyal sorumluluklarının bilincine varmalarını sağlamak. Milli Eğitim Bakanlığının temel eğilimi gereği, öğrencilerin “Değerler Eğitimi” çerçevesinde manevi duygularının gelişimine katkıda bulunmak maksadıyla yola çıkmış gönül elçileriyiz. Dergimiz www.gonulsesiylegorenler.com adresinde ve Boğaziçi Üniversitesi kütüphanesinde, TÜRGEV kütüphanesinde yayınlanmaktadır. Ocak ayında ilk sayısına çıkan dergimiz Şubat ayında 2. Sayısıyla yayın hayatına girmiştir” denildi.
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