‘Görmem için Sen Varsın Projesi’ ile engelliler ile toplum arasındaki mesafeyi kaldırıyor

Görme engelli Bekir Akdeniz, Kırıkkale’de engelliler ve toplum arasındaki mesafeyi kaldırmak amacıyla "Görmem için Sen Varsın Projesi" ile okullarda seminer veriyor.

Malatya doğumlu görme engelli Bekir Akdeniz, kendisi gibi görme engelli eşiyle evlenip Kırıkkale’ye yerleştiği günden bu yana şehirdeki engellilere yönelik dernek yöneticiliği de dair pek çok faaliyette bulundu. Son olarak geliştirdiği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen ‘Görmem için Sen Varsın Projesi’ de bunlardan biri. Proje kapsamında Akdeniz, şehir merkezi ve ilçelerindeki okulları gezerek öğrencilere engellilere yönelik empatiyi geliştirme eğitimi veriyor.

Hayata geçirdiği proje hakkında konuşan Bekir Akdeniz, "25 yaşına kadar görüyordum. Bir ihracat firmasında yöneticiyken önce sağ gözümü, sonra da sol gözümü kaybettim. 2010 yılında gören eşimden ayrılıp, Kırıkkale’ye yerleştim. Görme engelli eşimle evlendim. Evlenirken hem benim ailem hem eşimin ailesi iki görme engellinin evlenmesini istemedi. Fakat biz kimseyi dinlemedik, evlendik. Sakın çocuk yapmayın dediler, şu anda 6 yaşında bir oğlumuz var. Bu sebeple toplumumuz biz engellileri tanımıyor. Bir de bizlere karşı çok önyargılı davranıyorlar. Bu nedenle yaşadığımız yerde gerçek manada sosyal hayatın içinde olabilmek için toplumun bizi tanıması gerekiyor. Bunun için de ‘Görmem için Sen Varsın Projesi’ni başlattık. Şu anda Kırıkkale Milli Eğitim iş birliği içerisinde okullara gidiyoruz. Şu ana kadar 40’a yakın okula gittik. Bu proje Türkiye’de ilk, bu nedenle şu anda 5 binden fazla gencimize ulaştık” şeklinde konuştu.

Okullarda toplumun engellileri tanıması için bilgilendirme, bilinçlendirme ve eğitim seminerleri düzenlediklerini söyleyen Akdeniz, “Gençlerimiz çok önemli. Bir görme engelli nasıl yaşar, toplumdan beklentileri nelerdir, biz bunları anlatıyoruz. Görüyoruz ki hakikaten toplum bize karşı çok yabancı, bizi tanıdıktan sonra hakikaten bizimle dost oluyor. Bize nasıl yardım edeceğini öğreniyor. Dolayısıyla çalışmalarımız çok verimli ve faydasını şimdiden görmeye başladık" dedi.