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Görmez: Matbaanın icadı, Hristiyanlığı alt üst etmiştir

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 18:13 | Son Güncelleme

DİYANET İşleri 17'nci Dönem Başkanı Prof.

Görmez: Matbaanın icadı, Hristiyanlığı alt üst etmiştir

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- DİYANET İşleri 17'nci Dönem Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, matbaanın icat edilmesinin tüm dinleri etkilediğini belirterek, "Bu icat Hristiyanlığı hallaç pamuğu gibi alt üst etmiştir" dedi.
Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Günümüz Türkiye'sinde İslam ve Müslümanlık' konulu toplantıya; Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür, Diyanet İşleri 16'ncı Dönem Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Diyanet İşleri 17'nci Dönem Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Eski Başkanı Ahmet Ertürk, Moderatör Şehmus Demir ve öğrenciler katıldı.
Toplantı Kuran tilaveti ile başladı. Ardından konuşan Diyanet İşleri 17'nci Dönem Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, matbaanın icadının dinleri de etkilediğini ifade ederek, "Gençlere karşı ilahiyatçılar olarak mahcubiyetimizi dile getirmek istiyorum. Onların dünyalarına giremedik. Bunları anlatmak için birçok ülkede Müslüman topluluklarla bir araya geldik. Dini boyutta son yıllarda çok önemli bir boyuta girdik. Dini bilgi konusunda matbaanın icadı tüm dinleri etkilemiştir. Bu icat Hristiyanlığı hallaç pamuğu gibi alt üst etmiştir. Çünkü kiliselerin üzerine aldığı bütün otorite kitaplar basılıp her eve girince doğru söylemek niteliği ortaya çıkmıştır" diye konuştu.

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Görmez: Matbaanın icadı, Hristiyanlığı alt üst etmiştirGörmez: Matbaanın icadı, Hristiyanlığı alt üst etmiştirGörmez: Matbaanın icadı, Hristiyanlığı alt üst etmiştir

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