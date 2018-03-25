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Görsem’in özel çocukları Çanakkale şehitlerini andı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 15:37 | Son Güncelleme

Görsem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim alan özel çocuklar düzenlenen etkinlikte 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni kutlayarak, şehitleri andı.Düzenlenen etkinliğe Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Görsem’in özel çocukları Çanakkale şehitlerini andı

Görsem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim alan özel çocuklar düzenlenen etkinlikte 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni kutlayarak, şehitleri andı.
Düzenlenen etkinliğe Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra özel çocukların aileleri de katıldı. Başkan Ataç burada yaptığı konuşmasında Çanakkale’nin bir savaş değil destan olduğunu söyledi. Başkan Ataç, "Orada yaklaşık 250 bin Türk askeri şehit olmuş, 150 bin de yabancı asker yaşamını yitirmiştir. Basılan toprağın her karışında şehit kanı olan bir yer. Orada öyle bir mücadele olmuş ki canlarını vermişler, vatanlarını vermemişler. Orada ki şehitlerin yeri bambaşkadır. O gün, o şehitler bizler adına canlarını feda etmeseydi eğer bugün biz bu topraklar üzerinde yoktuk ve Türk ve Müslüman bir ülke yoktu. Burası yabancıların eline geçecek, büyük bir topraktı. Onların hayatları boyunca en büyük özledikleri şey Türkiye’ye sahip olabilmekti. Bugün bizim bu topraklarda, bayrağımızın altında özgürce yaşamamız ve minarelerimizde ezan okunması şehitlerimizin sayesindedir. Onlara ne kadar dua etsek, şükretsek azdır. Hepsi nur içinde yatsın" diye konuştu.
Programda daha sonra özel çocuklar tarafından Çanakkale Askeri adlı şiirin okunması ve Çanakkale Zaferi’nin canlandırılması ile devam etti. Etkinlikte ayrıca katılımcılara 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler anısına hoşaf dağıtıldı. Etkinlik Başkan Ataç’ın çocuklar ile fotoğraf çektirmesi ile son buldu.

Görsem’in özel çocukları Çanakkale şehitlerini andı

Görsem’in özel çocukları Çanakkale şehitlerini andı

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