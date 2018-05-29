Seçi-yorum…

Hıdır DAŞTAN -

Seçimler vaatlerin pazarlandığı süreçlerdir. Vadettiklerini yapmak ya da yapmamak değildir mesele, mesele oy vereni vaatlere inandırıp oyunu alabilmektir. Vaatleri hatırlayacak hafıza konusunda “az biraz” zayıf olduğumuz için şimdiye kadar hesap soran seçmen kitlesi olmadığı gibi bu güne kadar da ciddi sorun da yaşanmamıştır memleketimizde. Son 20 yılda vaat edilenleri hatırlayalım istedim:

20 Ekim 1991 seçimlerinde en çok oyu alan Doğruyol Partisinde (DYP) Süleyman Demirel'in ekonominin başına geçirdiği Tansu Çiller'in vaatleri ustasından aşağı değildi. 20 Kasım 1991’de kurulan DYP-SHP hükümetinde ekonomiden sorumlu devlet bakanı olan Çiller herkese biri ev biri araba olmak üzere iki anahtar vaat etti. ''Her mahallede yüz trilyoner olacak'' ve ''her köylüye traktör'' dedi. Demirel’in Cumhurbaşkanı olması sonrası Başbakanlık koltuğuna oturdu ama kendinden önceki siyasetçiler gibi ne verdiği sözleri yerine getirdi ne de bunun ezikliği ve utancını yaşadı.

1995 seçimlerinde en çok oyu alan ve DYP ile koalisyon kuran Refah Partisi (RP) lideri Necmettin Erbakan ise vaat yarışında rakiplerinin hiçbirisinden geri kalmadı. Makine Fakültesi mezunu Erbakan seçmene Faiz kalkacak, 5 bin tank üreteceğiz deyip her ile bir havaalanı ve hızlı tren vadetti. Hemen hemen kendinden önceki tüm siyasiler gibi vaatlerini yerine getirmeden iktidardan indi.