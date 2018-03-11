(görüntü dökümüyle)- Vapur seferleri normale döndü

Haber-Kamera: Özgür EREN- İSTANBUL DHA İstanbul Boğazı'nda dünden beri etkili olan sis nedeniyle yapılamayan Şehir Hatları seferleri normale döndü. Yapılan açıklamada seferlerin 10.30 itibariyle yapılmaya başlandığı bildirildi.
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