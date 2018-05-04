Görüntülere rağmen generalleri alıkoyduğunu inkar etti

Hava almak için dışarı çıktığı sırada karşılaştığı Albay Öztürk'ün telaşlı bir şekilde terör saldırısı olduğunu, herkesin tedbir aldığını, sivil kıyafetlerle dolaşmaması gerektiğini söylediğini öne süren Kaya, bunun üzerine odasına geçerek üniformalarını giydiğini ifade etti.

Neden çağrıldığına ilişkin Şube Müdür Vekili Albay Doğan Öztürk'ü aradığını ancak ulaşamadığını belirten Kaya, bu sırada diğer personelin çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Binbaşı olduğunu söylemesine rağmen askerlerin sorularına cevap vermediğini ve kendisini alıkoyduklarını iddia eden Kaya, "Bu askerler binaya yabancı oldukları için nereden çıkabileceklerini bana sordular. Ellerinde silahları vardı, neyin ortasında kaldığımı anlayamamıştım. Bu yaşanılanların bir tatbikat olmayacağı ortaya çıkıyordu. Kendilerine yol göstermem için ellerim ve gözümü bağlanmadılar. İradem dışında verdikleri komutlara uydum. Bu arada arkamda bir hareketlenme olduğunu hissettim, arkaya bakmamı engellediler." ifadelerini kullandı.

Elektrik kesilmesi nedeniyle dışarı çıktığını, Genelkurmay Başkanlığı ana binasında bir ışık gördüğünü anlatan Kaya, bu durumu merak ettiği için koşarak buraya gittiğini kaydetti.

Silah seslerinin gelmesi üzerine bu durumu fırsat bilerek odasına kaçtığını söyleyen Kaya, silahlı askerlerin de peşinden geldiğini belirtti.

Sanık Kaya, bir süre odasında kaldığını, telefonla konuşmak için dışarı çıktığında kendisini alıkoyan askerlerle bir kez daha karşılaştığını öne sürdü.

Bu askerlerin, elleri ve gözleri bağlı bazı rütbelileri alıkoyduklarını ancak söz konusu kişileri tanıyamadığını savunan Kaya, şöyle devam etti:

"Bu askerler kendilerine eşlik etmemi istediler. Bu sırada önlerinde yürüyen şahıslardan biri yere düşmek üzereyken elinden tuttum, bundan sonra böyle yürümek durumunda kaldık. Yanımdaki kişinin bir general olduğunu düşünüyorum. Boyu benden uzun olduğu için rütbelerini göremedim. Özel donanımlı bir asker de elini tuttuğum şahsın koluna girdi. Bu şahsı helikoptere bindirdikleri anda kaçmaya çalıştım. Birkaç adım atmışken biri kolumdan tutarak, 'Bu da gidecek.' dedi. Helikopterin ön tarafından boş bir yer kalmıştı. Arkada birileri vardı ancak kimlerin olduğunu bilmiyordum."