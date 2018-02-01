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Görüntüleri AA paylaştı: Böyle ilerliyorlar!

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 09:50 | Son Güncelleme

Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in kuzeyindeki Kurni dağlarının en yüksek zirvesini ele geçirdi.

Görüntüleri AA paylaştı: Böyle ilerliyorlar!

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO birlikleri, sabah saatlerinde Bülbül beldesi merkezinin çevresinde başlattıkları operasyon çerçevesinde, Kurni dağlarının en yüksek zirvesini teröristlerden temizledi. Kurni dağları, Afrin'e hakim bir konumda bulunuyor.

Afrin'deki terör örgütlerine karşı başlatılan ve 12'nci gününe giren harekatta TSK ve ÖSO birlikleri, saat 12.00 sularında Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Bak Ubasi köyünü terör örgütü PYD/PKK'dan almıştı. Türkiye sınırına komşu Bülbül belde merkezinin doğusundaki köylerin ele geçirilmesiyle terör örgütünün Afrin'in kuzeyine uzanan stratejik lojistik yolları kesilmiş oldu.

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Zeytin Dalı Harekatı'nın 12. gününde Afrin'in beş beldesinde 19'u köy, biri köy altı yerleşim ve 6'sı stratejik dağ veya tepe olmak üzere 26 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

TSK ve harekata destek veren ÖSO güçleri, harekatta, Bülbül beldesinde Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa ve Bak Ubasi köyleri ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği ve Alkana köyleri, 915. Tepe ile 740 Tepe'yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde de Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyünü ele geçirmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
TSK ÖSO Zeytin Dalı Harekatı afrin operasyon

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Mehmetçik sağolsun.Mehmetçiğin kanını kullanıp kimse siyaset yapmasın Hele çocukları bedelli ve çürük olanlar hiç yapmasın.Edep yahu.Akp ye inat Türküm.Ne Mutlu Türküm Diyene.
@muratfitil Ak Parti sayesinde milli duygular en üst seviyede, öyle 2002 öncesi törenlerde şiirlerle milli duygular pek gelişmiyordu, Ak Parti sayesinde dizilerle, göğsü kabartan söylemlerle, dünyanın her yerindeki tika vs. kurumların icraatları ile herkes Türklüğü lafta değil beden de hissetmeye başladı, Türk ve Türkiye ismi dünyada en çok kullanılan, prestij elde eden kelimeler arasında ilk sıralarda, biz sizin gibi lafta kullanmıyoruz, hak ettiği değeri vererek her yerde yaşatıyoruz
@muratfitil "10 Bin şehit verirdim" diyen Kemal Mehmetçiğin kanını kullanıp siyaset yapmış olmuyor ama en az kayıp için ÖSO yu en ön safta yürüterek AFRİN Harekatını Başlatan Reis Mehmetçiğin Kanını Kullanıyor öylemi? Lan sen hala yazıyormusun buralarda "-ABD Askeri Münbiçte.SIKIYOSA Münbiç e Girin " diyen yaratık.Sende HİÇ UTANMA YOKMU
anlamadığım aklımı kurcalayan neden sadece Mehmetçik değilde öso ile beraber savaşıyoruz?
Sendeki beyin bu kadar. Anlamyamazsın. öso bölgeyi iyi biliyor.
@doblo78 bölgeyi iyi bildikleri için olabilirmi gerizekalı
tsk savasamdigi icin ösonun arkasini siginiyor sonucta öso katil barbar surusu bir terorist olusum.ha bolgeyide bildikleri yok her biri suriyenin bir kosesinden afrini hayatta gormemisler yanindan gecmemisler
@doblo78 öso suriyeli muhalifler yani adamlar toprağı için savaşıyor ve bölgeyi biliyor chpkk anlması zor onlar öso onlara girdi sanıyor halbükü öso afrine girdi Türkbayrağıyla
@doblo78 seni gidi geri zekalı seni.utanmaz.ettiğin lafa bak.beyinsiz.
at yalanı s.keyim inananı derler ya bu da böyle.erdoğan hergün yeni bir zafer yalanı uyduruyor ve servis ettiriyor.aldık dediğiniz burseya dağının 100 metresini bile alamadınız.şimdiye kadar 500 den fazla çeteniz , askeriniz öldürüldü.bu akşam 20 tanesi öldürüldü.2 doçka yüklü pikap içindekilerle etkisiz kılındı.Allah şüphesiz mazlumun kurşununa da yön verendir.mazlumun korkusunu barbarın kalbinde büyütende o dur.
@yeni_ortadogu beğenmeyenler ne diye beğenmiyor.Adam haklı. Böylesi büyük ve tehlikeli bi harekatta saat başı zafer haberlerini görüyoruz.Keşke biraz orada olanlarıda Doğruca yansıtsalar. Daha şehit olan askerlerin naaşı bile bulunamadı defnedilmedi. Bu demektirki çatışma çok yakın gerçekleşiyor. Askerin naaşı alınamıyor bile bölgeden. Hergün başka bir yalan. Yazık oradaki insanlara, eşine,dostuna bekleyenlerine yazık.. Millete gerçeği yansıtmaya korkuyorsunuz.
@yeni_ortadogu @dilan_sonmez_2018 zavallılar, afrini aldıktan sonrada öttüğünüzü görmek istiyorum, ezikler sürüsü
yda süriyeli toprağını haçlı pyd pkk dan kurtarmak için de olabilir beyin fakiri chpkk lidir bu kesin
Allah yar ve yardimciniz olsun...
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