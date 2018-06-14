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 (görüntülerle) EMİNE ERDOĞAN'DAN KADINLAR ONURUNA İFTAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 10:55 | Son Güncelleme

  Emine Erdoğan'ın Tarabya'daki Huber Köşkü'nde verdiği iftar yemeğinde kadın akademisyenler, sanatçılar ve iş kadınları bir araya geldi.

İstanbul,(DHA)
Emine Erdoğan'ın Tarabya'daki Huber Köşkü'nde verdiği iftar yemeğinde kadın akademisyenler, sanatçılar ve iş kadınları bir araya geldi. Emine Erdoğan'ın önceki gün verdiği iftar yemeği öncesi misafirleriyle tek tek tokalaştı. İftar yemeğine, Demirören Holding Yönetim Kurulu üyesi Meltem Demirören Oktay, Revna Demirören, Reyhan Demirören ile aralarında Hülya Koçyiğit , Ajda Pekkan, Leyla Alaton, Semahat Sevim Arsel, avukat Kezban Hatemi, program sunucusu Müge Anlı’nın da yer aldığı davetliler katıldı.

GörüntüDökümü:
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-İftardan görüntüler

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