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(görüntüyle yeniden)  AVCILAR'DA DEHŞET:  KOCASINI ÖLDÜRÜP ÜZERİNE BETON DÖKTÜ

GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 17:48 | Son Güncelleme 16 dakika önce

- 13 yaşındaki kızı da gözaltına alındı

Haber: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Avcılar'da bir kadın kocasını öldürdükten sonra kuyuya attı.

Önceki gece 23.50 sıralarında saatlerinde polisi arayan bir kadın, bir iş yerinde ceset gördüğünü söyledi. Kadının ifadesini alan polis, söz konusu adrese gitti. İş yerinin kapalı olduğunu belirleyen polis, sahibini belirleyerek eve gitti. Kapıyı açan Nazlı Balcı'ya duruma anlatan polis, kadının Kocası Alper Balcı (40)'yı öldürdüğü itirafıyla karşılaştı. Kadın gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Evde ve iş yerinde arama başlatıldı. İş yerinde yapılan aramada su kuyusunun içine atılmış ceset bulundu. Cesedin üzerine çimento döküldüğü için çıkaramayan polis itfaiyeden yardım istedi. İtfaiyenin yardımıyla ceset kuyudan çıkarılarak Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Evde yapılan aramada ise 1 tabanca 2 tüfek, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Emniyette sorguya alınan kadın, eşini kızıyla beraber öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine, kızı S.B. (13) de gözaltına alındı. Gözaltına alınan anne ve kızın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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Polisin eve yaptığı baskın

Öldürülen kişinin fotoğrafı

(FOTOĞRAFLAR)

-Cesetten görüntü

-Silah ve uyuşturucu

-Detaylar

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