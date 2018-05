GÖRÜŞ - Batı medyası İsrail'in suçlarını görmüyor

Buna paralel olarak, İsrail'in Filistin davasının sunuluş tarzı konusundaki hegemonya misali kontrolüne karşı gösterilen direniş tırmanıyor. Haber kuruluşları (özellikle de Küresel Güney'de bulunanlar) giderek artan şekilde Gazze ve Filistin'deki sessizlerin sesi oluyorlar. Bu bağlamda TRT World ve Anadolu Ajansı mühim bir rol ifa ediyor. İsrail-Filistin çatışmasına dair ayakları sağlam bir şekilde gazetecilik normlarına basan dengeli habercilikleri, siyah ve beyazın arasındaki tüm ara renkleri silen egemen temsil usulüne çok güçlü bir meydan okumada bulunuyor. Olayların anlamları üzerinden verilen mücadele, söylemeye ne hacet ki, her zamankinden çok daha büyük bir öneme sahip; özellikle de Filistin davasının stratejik, siyasi, coğrafi ve sembolik açılardan unutulma tehlikesine duçar olduğu bu sıralarda.

Mütercim: Ömer Çolakoğlu

[TRT World Araştırma Merkezi'nin müdürlüğünü yapan Dr. Tarek Cherkaoui, The News Media at War: The Clash of Western and Arab Networks in the Middle East kitabının yazarıdır. Cherkaoui stratejik iletişim alanında uzmandır] “Görüş” başlığıyla yayımlanan makalelerdeki fikirler yazarına aittir ve Anadolu Ajansı’nın editöryel politikasını yansıtmayabilir.