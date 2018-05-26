"Gösteri uçuşlarının iptal edildiği" iddiaları

Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK'ün hava gösterileriyle ilgili basında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

F-16 jet uçağıyla gösteri yapan SOLOTÜRK ve Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları'nın bazı gösterilerinin, iddia edildiği gibi 19 Mayıs sonrasında değil öncesinde ertelendiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, gösteri uçuşlarına ilişkin planlamalar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan yıllık planlamaya göre belirleniyor. Gösteri uçuşları, değişen şartlar, planlı diğer faaliyetlerle çakışmalar ve hava durumu gibi nedenlerle ertelenebiliyor.

Gösteri takvimi, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından kamuoyuyla paylaşılıyor.

Erteleme veya iptaller, gösterilerin yapılacağı şehirlerin belediye başkanlıklarının internet sitelerinden halka duyuruluyor, havacılıkla ilgili web sitelerinde de yer alıyor.

Bu kapsamda, Konya, Ereğli ve Trabzon yerel basının internet sitelerinde, söz konusu gösterilere ilişkin iptal ve ertelemelere 19 Mayıs'tan önce yer verildiği belirtildi.