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"Gösteri uçuşlarının iptal edildiği" iddiaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 02:10 | Son Güncelleme

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşlarıyla ilgili basında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı, hava gösterilerinin 19 Mayıs sonrasında değil öncesinde ertelendiği belirtildi

Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK'ün hava gösterileriyle ilgili basında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

F-16 jet uçağıyla gösteri yapan SOLOTÜRK ve Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları'nın bazı gösterilerinin, iddia edildiği gibi 19 Mayıs sonrasında değil öncesinde ertelendiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, gösteri uçuşlarına ilişkin planlamalar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan yıllık planlamaya göre belirleniyor. Gösteri uçuşları, değişen şartlar, planlı diğer faaliyetlerle çakışmalar ve hava durumu gibi nedenlerle ertelenebiliyor.

Gösteri takvimi, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından kamuoyuyla paylaşılıyor.

Erteleme veya iptaller, gösterilerin yapılacağı şehirlerin belediye başkanlıklarının internet sitelerinden halka duyuruluyor, havacılıkla ilgili web sitelerinde de yer alıyor.

Bu kapsamda, Konya, Ereğli ve Trabzon yerel basının internet sitelerinde, söz konusu gösterilere ilişkin iptal ve ertelemelere 19 Mayıs'tan önce yer verildiği belirtildi.

İptal ve ertelemelerin, haberlerde iddia edildiği gibi 19 Mayıs ve sonrasında değil öncesinde yapıldığının birçok belediyenin ve yerel medyanın internet sitesinde görüldüğü vurgulandı.

- "Planlandığı şekilde icra edilmeye devam edilecek"

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın icra ettiği hava gösterilerinin TSK tarafından yapılan yıllık planlamaya göre gerçekleştirildiği belirtildi.

Planlanan bazı hava gösterilerinin 12 Mayıs 2018'den itibaren ertelendiği hatırlatılan açıklamada, planlamalarda yapılan değişikliklerin, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın internet sitelerinde kamuoyuyla paylaşıldığına vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Yapılan planlamaların basında konuyla ilgili olarak yer alan haberlerle ilgisi bulunmamaktadır. Hava gösterileri önümüzdeki dönemde de planlandığı şekilde icra edilmeye devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

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12 Mayıs 2018 Genelkurmay Başkanlığı Hava Gösterileri Solotürk TSK Türk Silahlı Kuvvetleri Türk Yıldızları

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