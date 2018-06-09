Gothia Dünya Gençlik Futbol Kupası’nda domuz eti servisi yapılmayacak

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in Göteborg kentinde 44'üncüsü düzenlenecek Gothia Dünya Gençlik Futbol Kupası'nda futbolculara verilecek yemeklerde domuz eti kullanılmayacağı duyuruldu.
Gothia Cup resmi sayfasından yapılan açıklamada, ''Birçok Müslüman futbolcu turnuvaya katılacağı için yemeklerde domuz eti kullanılmayacak.'' ifadelerine yer verildi.
Turnuvanın başkanlığını yapan Lena Rönnefors, İsveç medyasına yaptığı açıklamada, aldıkları karara itiraz eden olmadığını ve herkesin yemek menüsünden memnun olduğunu söyledi.
- Gothia Dünya Genç Futbol Kupası
İsveç'in Göteborg kentinde 1975 yılından itibaren her yıl organize edilen Gothia Dünya Gençlik Futbol Kupası, dünyanın en eski 2 turnuvasından biri olarak gösteriliyor. 15 Temmuz'da başlayacak 44. Gothia Dünya Gençlik Futbol Kupası'na Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 80 ülkeden bin 700 takım katılacak. 11-19 yaşlarında 4 bin 500 futbolcunun mücadele edeceği turnuvada, 110 ayrı sahada karşılaşmalar oynanacak.
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