HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Gothia Dünya Gençlik Futbol Kupası’nda domuz eti servisi yapılmayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 21:22 | Son Güncelleme

İsveç'in Göteborg kentinde 44'üncüsü düzenlenecek Gothia Dünya Gençlik Futbol Kupası'nda futbolculara verilecek yemeklerde domuz eti kullanılmayacağı açıklandı.

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in Göteborg kentinde 44'üncüsü düzenlenecek Gothia Dünya Gençlik Futbol Kupası'nda futbolculara verilecek yemeklerde domuz eti kullanılmayacağı duyuruldu.

Gothia Cup resmi sayfasından yapılan açıklamada, ''Birçok Müslüman futbolcu turnuvaya katılacağı için yemeklerde domuz eti kullanılmayacak.'' ifadelerine yer verildi.

Turnuvanın başkanlığını yapan Lena Rönnefors, İsveç medyasına yaptığı açıklamada, aldıkları karara itiraz eden olmadığını ve herkesin yemek menüsünden memnun olduğunu söyledi.

- Gothia Dünya Genç Futbol Kupası

İsveç'in Göteborg kentinde 1975 yılından itibaren her yıl organize edilen Gothia Dünya Gençlik Futbol Kupası, dünyanın en eski 2 turnuvasından biri olarak gösteriliyor. 15 Temmuz'da başlayacak 44. Gothia Dünya Gençlik Futbol Kupası'na Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 80 ülkeden bin 700 takım katılacak. 11-19 yaşlarında 4 bin 500 futbolcunun mücadele edeceği turnuvada, 110 ayrı sahada karşılaşmalar oynanacak.

PARTNER90'ların en yakışıklı jönüydü! Bakın şimdi ne yapıyor90'ların en yakışıklı jönüydü! Bakın şimdi ne yapıyor
Diyarbakır'da çatışmada ağır yaralanan Uzman Çavuş Uğur Sağlam tedavi gördüğü GATA'da şehit olduDiyarbakır'da çatışmada ağır yaralanan Uzman Çavuş Uğur Sağlam tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu
Manisa'da 29 FETÖ'cü itirafçı oldu! TSK yapılanması çorap söküğü gibi çözülüyor!Manisa'da 29 FETÖ'cü itirafçı oldu! TSK yapılanması çorap söküğü gibi çözülüyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
domuz eti Gothia Cup Gençler Futbol Turnuvası isveç

En Çok Okunan Haberler

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Eski CIA uzmanından seçim sonuçlarına ilişkin çarpıcı tahmin!

Eski CIA uzmanından seçim sonuçlarına ilişkin çarpıcı tahmin!

Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!

Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!

Muharrem İnce'den Erdoğan'ı kızdıracak sözler!

Muharrem İnce'den Erdoğan'ı kızdıracak sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır'da çatışmada ağır yaralanan Uzman Çavuş Uğur Sağlam tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu

Diyarbakır'da çatışmada ağır yaralanan Uzman Çavuş Uğur Sağlam tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu

Manisa'da 29 FETÖ'cü itirafçı oldu! TSK yapılanması çorap söküğü gibi çözülüyor!

Manisa'da 29 FETÖ'cü itirafçı oldu! TSK yapılanması çorap söküğü gibi çözülüyor!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? AK Partili Hamza Dağ tarih verdi!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? AK Partili Hamza Dağ tarih verdi!

TSK Şırnak'taki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

TSK Şırnak'taki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

Kandil Operasyonu'nda kritik aşamaya gelindi! PKK'lıların Öcalan posterli mevzileri görüntülendi

Kandil Operasyonu'nda kritik aşamaya gelindi! PKK'lıların Öcalan posterli mevzileri görüntülendi

Türkiye'nin Yunanistan kararı sonrası AB'den tehdit: Bu şartlarda vize serbestisi gerçekleşmeyecek

Türkiye'nin Yunanistan kararı sonrası AB'den tehdit: Bu şartlarda vize serbestisi gerçekleşmeyecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.