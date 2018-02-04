Goya ödülleri sahiplerini buldu

MADRİD (AA) - İspanya Sinema Akademisi tarafından verilen Goya ödüllerinde, Handia en fazla ödülün sahibi olurken Libreria en iyi film ve en iyi yönetmen ile en iyi uyarlama senaryo ödüllerine değer bulundu.

İspanyol sinemasının en önemli ödülleri 'Goya'lar, başkent Madrid'de yapılan gala töreninde sahiplerini buldu. Bu yıl 32'ncisi gerçekleştirilen törenin sunuculuğunu, aktörler Ernesto Sevilla ve Joaquin Reyes yaptı.

İspanya Eğitim, Kültür ve Spor Bakanı İnigo Mendez de Vigo'nun da katıldığı törende, Oscar ödüllü aktris Penelope Cruz ve aktör Javier Bardem'in yanı sıra Emily Mortimer ve Bill Nighy de yer aldı.

Holywood'daki cinsel taciz skandallarının sıkça tartışıldığı 2017'nin ardından gerçekleşen törende, tacizler kadar kadınların sinema sektöründeki yeri de gündeme geldi.

İspanya Sinema Akademisi Başkan Yardımcısı Nora Navas, burada yaptığı konuşmada, cinsiyet eşitliği ve tacizle mücadeleye dikkati çekti.

Kadınların sektörde yapacaklarının sınırının olmadığı belirten Navas, "Kamera önünde olmak yeterli değil. Aynı zamanda erkek sayısına eşit yönetmenlere, montajcılara, senaryo yazarlarına, ses mühendislerine, görüntü yönetmenlerine, bestecilere ihtiyacımız var." dedi.