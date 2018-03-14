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Göz doktoru ameliyatta fenalaştı tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 16:13 | Son Güncelleme

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Op.

Göz doktoru ameliyatta fenalaştı tedavi altına alındı

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Doktor Buğra Eryüksel, "14 Mart Tıp Bayram’ında hastasını ameliyat yaptıktan sonra fenalaştı.
Sabah saatlerinde Atatürk Devlet Hastanesinde bir hastasının göz ameliyatını giren Göz Hastalıkları Uzmanı Doktor Buğra Eryüksel, ameliyatının ardından tansiyonu düşmesi sonucu baygınlık geçirdi. Ameliyattaki meslektaşları tarafından ilk müdahalesi yapılan Doktor Eryüksel’in durumunun iyi olduğu ve özel serviste tedavi altına alındığı öğrenildi.

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