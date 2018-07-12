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Gözaltına alınan Adnan Oktar'ın avukatından flaş açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 00:10 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin dün sabah düzenlediği operasyonda gözaltına alınan ve kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar'ın avukatı Atanur Demir, açıklama yaptı. Demir, "Akıl sağlığının yerinde olup olmaması ile ilgili mesele Adli Tıp tarafından verilecek bir raporla sabit olur. Bu cezasızlık sebebidir. Ancak gündemimizle böyle bir konu söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Avukat Atanur Demir, meslektaşı Heyam Fidan ile Fatih Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesi karşısında Adnan Oktar ile görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada, "İlk görüşmemiz gözaltıyla ilgili bir usulsüzlük söz konusu mu? Üzerinde bir baskı var mı? Gözaltına hukuka aykırılıklar var mı? Bunları tespit için görüşme yaptık. Herhangi bir baskı olmadığını söyledi. Sağlık durumu da yerinde. Kendisinin bir takım talepleri oldu. Çamaşır, ilaç gibi. onları karşılayacağız. Savunma ile ilgili bir görüşme yapmadık çünkü zaman kısıtlıydı. Şimdi gireceğiz savunma ile ilgili görüşmelerimizi yapacağız." dedi.

"SORUŞTURMAYA BİR ANLAM VEREMEDİ"

Demir, "Operasyonla ilgili çok detaylı konuşmadık çünkü daha operasyonun şoku üzerinde. Bu konuyla ilgili aslında düşünmek de istemiyor. Biz de üzerine gitmedik. Genel olarak diyor ki; biz bu ülkenin yıllardır gündeminde, medyanın gündeminde olan birisiyim. Devletle iç içe olan birisiyim. Herhangi bir hukuka aykırı hareketim olmadı. Soruşturmaya bir anlam veremedi. üzüldüğünü söyledi. Kendisini aklayacağını düşünüyoruz. Türkiye'de OHAL şartları devam ettiği için usul yasalarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. OHAL şartları devam ediyor. 7 gün gözaltı süresi var. Bir 7 gün daha Cumhuriyet Savcısı bunu uzatabilir. Gözaltındaki kişi sayısı göz önüne alındığında 14 günü kullanacaklarını düşünüyoruz. Dosyada kısıtlılık kararı var. Biz avukatlar dosyayı inceleyemiyoruz. İddia kapsamındaki delilleri biz göremedik. Göremediğimiz için müvekkilimizle bu deliller hakkında konuşamıyoruz. " diye konuştu.

"KALSİYUM TAKVİYESİNE İHTİYACI OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

"Türkiye'de bir değişim var. Emniyette de bunu görüyoruz. Biz uzun yıllar bu soruşturmaların içerisindeyiz. Kolluk kuvvetlerin Adnan Oktar'a karşı herhangi bir baskısı söz konusu değil. Kendisiyle de görüştüğümüzde bunu açık olarak ifade etti. Kendisinin sağlık problemi yok. Kalsiyum takviyesine ihtiyacı olduğunu söyledi. Onu da temin edeceğiz." diyen Demir, "Tüm yakın çevresi gözaltında; bakıcısı, hizmetçisi, güvenlik görevlisi tamamı gözaltına alındı. Çok geniş kapsamlı bir operasyon. Muhtemelen aleyhe delil olarak yapılmış gözaltılar. Tüm mal varlığına el konulmuş durumda. Araçlarına el konulmuş durumda. Bunlar mahkeme kararıyla uygulanabilecek tedbirlerdir. Ancak savunma olarakta bunlara itiraz yolu açıktır. Biz bunların tamamına itiraz edeceğiz. Şimdilik bu belgeleri temin edeceğiz. Görevimiz bu kolluktan bu belgeleri temin edip hukuki yollara başvuracağız. " ifadelerini kullandı.

"GÖZALTI KARARINA İTİRAZ EDECEĞİZ"

Atanur Demir, "Dosyada kısıtlılık kararı var. Belli deliller saklanabiliyor. Usule ilişkin belgelerle ilgili bir yasak var. Bunlar vekilden saklanamıyor. Bunları temin edeceğiz. İtiraz yoluna müracaat edeceğiz. Gözaltı kararına itiraz edeceğiz. Mal varlığına tedbir konulması kararlarının tamamına itiraz edeceğiz. Bunlarla ilgili Sulh Ceza Hakimliği çok kısa sürede karar verecek bunları da sizinle paylaşacağız." şeklinde konuştu.

"ADLİ TIP TARAFINDAN VERİLECEK BİR RAPORLA SABİT OLUR (AKIL SAĞLIĞI SORUSU)"

Sağlığı ile ilgili herhagi bir raporun olup olmadığına ilişkin soruya Atanur Demir, "Kaçarken yakalandığı haberi bilgisi doğru değil. Akıl sağlığının yerinde olup olmaması ile ilgili mesele Adli Tıp tarafından verilecek bir raporla sabit olur. Bu cezasızlık sebebidir. Ancak gündemimizle böyle bir konu söz konusu değil. İleriki aşamada biz hukukçu olarak bunu değerlendiririz. Onunla ilgili bizim gözlemimiz önemli, müvekkilin talebi önemli, mahkemenin gözlemi, yargı makamlarını gözlemi önemli şuan gündemimizde savunma olarak böyle bir düşüncemiz yok." diye cevap verdi.

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
herşey bitti adnan oktara mı sıra geldi....ekonomiyi mi düzeltiniz işsizliğimi bitirdiniz...buldunuz saf milleti verin samanı arpayı...kendi hırsızlıklarınızın üstünü örtün..keser döner sap döner.....
Benim dinimi peygamberimin adını ağzına alıp bu şekilde kullanani da savunani da Allah kahru perişan etsin. insanı dinden imandan soguttunuz munafiklar
@t.kahveci adnan bizi kandırdı
Eğer Tayyip adnana kafayı taktıysa artık Adnan soytarısını kimse kurtaramaz
İslam dinini bu şekilde kullananın savunani Allah kahru perişan etsin.
İNŞALLAH HOCAM, MASALLLAH HOCAM.. ZİBİDİ SENİ....
bu hoca bozuntusunun ne iş yaptığını bu kadar serveti nerden nasıl edindiğini gelirlerini nerden sağladığını hala çözebilmiş değilim. Ayrıca Devleti yönetenlerin 16 senedir nerde olduklarını sormak zorunluluğu duyuyorum.
Akıl sağlığı yerinde olmayan biri nasıl oluyorda lüx içinde yaşıyor anlam vermek imkansız,devletteki vekiller bakanlar cumhurlar askerler ya ayıptır bu kadar cemaat var niye var lüx içindeler bir sürü pisliğe bulaşmışlar niye dağıtmıyorsunuz,niye müsamaha ediyorsunuz
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