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Gözaltına alınan Eren Erdem ile ilgili şok iddia!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 10:51 | Son Güncelleme

Eski CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem’in gözaltına alınmasına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Erdem’in yurt dışına kaçmak üzere yabancı istihbarat örgütleri ile görüştü ihbarı üzerine yargılandığı ağır ceza mahkemesince hakkında kaçacağına ilişkin kuvvetli suç şüphesi bulunduğu iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldığı öne sürüldü. Erdem’in ihbar üzerine gözaltına alındığı öğrenildi.

Ankara'da gözaltına alınan CHP Milletvekili Eren Erdem Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Hakkında açılan Karşı Gazetesi davası nedeniyle savcılığın "kaçma şüphesi" gerekçesiyle gözaltına alınan Erdem İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Erdem'in sorgusu devam ediyor.

Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre, Geçtiğimiz Mayıs ayında FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği Karşı Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni CHP'li eski milletvekili Eren Erdem hakkında 9.5 yıldan 22 yıla kadar hapsi istemiyle iddianame düzenlenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Erdem'in 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek', 'Gizli tanığı deşifre etmek' ve 'Soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarını işlediği ileri sürüldü.

24 HAZİRAN'DA MİLLETVEKİLİ ADAYI GÖSTERİLMEDİ

Söz konusu iddianame İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken Erdem hakkında da 'yurtdışına çıkış' yasağı verildi. Erdem, dava açılması ardından sürpriz şekilde 24 Haziran seçimlerinde CHP'den milletvekili adayı gösterilmedi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞINA İZİN VERİLMEDİ

Bu gelişme üzerine eşi ve oğlu ile birlikte Almanya'ya gitmek üzere kısa sürede Atatürk Havalimanı'na gelen Eren Erdem yurtdışına çıkış yasağı gerekçe gösterilerek yurtdışına çıkartılmadı. Eşi ve oğluna ise müsaade edildi.

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'YABANCI İSTİHBARATLA GÖRÜŞÜYOR' İDDİASI

Bu arada 22 Haziran günü Eren Erdem ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ilginç bir ihbar ulaştı. İhbar'da Erdem'in 24 haziran seçimlerinden sonra yurtdıışına kaçmak üzere yabancı istihbarat örgütleriyle görüştüğü, bir Avrupa ülkesine gitmek istediği iddiiasına yerverildi.

BAŞSAVCILIK MAHKEMEYE BİLDİRDİ

Bu ihbar üzerrine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve Erdem'in yargılandığı mahkemeye başvurarak ihbarı delil olarak sunmak suretiyle hakkında yakalama kararı verilmesini talep etti. Eren Erdem zaten Başsavcılıkça bir televizyon kanalındaki Zaman Gazetedi ziyateti ve MİT TIR'larına ilişkin belgeler ile ilgili açıklamaları sebebiyle ifadeye çağarılmış fakat savcılığa gelmemişti.

YAKALAMA KARARI ÇIKTI

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi ise Başsavcılığın başvurusu üzerine yaptığı değerlendirmede Eren Erdem'in kaçacağına ilişkin kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle yakalama kararı verdi. Yurtdışına çıkış yasağının yetersiz olacağı kararda belirtildi.

MAHKEMEYE ÇIKACAK

Bu karar üzerine evi önünde gözaltına alınan Eren Erdem, gözaltına alındığını sosyal medya üzerinden kamuoyuna duyurdu. Eten Erdem yargılandığı İstanbul 35. ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim önüne çıkacak.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Chp li terorist
bunlar hep böyle vatan haini kaçarlar tıpkı can dündar vatan hainide öyle kaçtı assınlar bunları bu ülkede kurtulur din düşmanlar
Her şey ortada Eren Erdem. Yazdığın kitaplara baktım da harbi karakterin, kişiliğin bozuk olduğunu anladım.
sözde ergenekon ve balyoz davalarıda bir ihbar üzerine başlamıştı kimi kandırıyorsunuz.
bilerek ve isteyerek yarfım itirafı: ne istediler de vermedik...
Bu tür haberleri okuyunca ilk iş kaynağına bakıyorum. Genellikle yanılmıyorum. Kaynak SABAH gazetesi(ki gazete falan degil). O yüzden itibar etmemek lazım.
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