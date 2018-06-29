Gözaltına alınan Eren Erdem ile ilgili şok iddia!

Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre, Geçtiğimiz Mayıs ayında FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği Karşı Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni CHP'li eski milletvekili Eren Erdem hakkında 9.5 yıldan 22 yıla kadar hapsi istemiyle iddianame düzenlenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Erdem'in 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek', 'Gizli tanığı deşifre etmek' ve 'Soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarını işlediği ileri sürüldü.

YURT DIŞINA ÇIKIŞINA İZİN VERİLMEDİ



Bu gelişme üzerine eşi ve oğlu ile birlikte Almanya'ya gitmek üzere kısa sürede Atatürk Havalimanı'na gelen Eren Erdem yurtdışına çıkış yasağı gerekçe gösterilerek yurtdışına çıkartılmadı. Eşi ve oğluna ise müsaade edildi.

'YABANCI İSTİHBARATLA GÖRÜŞÜYOR' İDDİASI



Bu arada 22 Haziran günü Eren Erdem ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ilginç bir ihbar ulaştı. İhbar'da Erdem'in 24 haziran seçimlerinden sonra yurtdıışına kaçmak üzere yabancı istihbarat örgütleriyle görüştüğü, bir Avrupa ülkesine gitmek istediği iddiiasına yerverildi.

BAŞSAVCILIK MAHKEMEYE BİLDİRDİ



Bu ihbar üzerrine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve Erdem'in yargılandığı mahkemeye başvurarak ihbarı delil olarak sunmak suretiyle hakkında yakalama kararı verilmesini talep etti. Eren Erdem zaten Başsavcılıkça bir televizyon kanalındaki Zaman Gazetedi ziyateti ve MİT TIR'larına ilişkin belgeler ile ilgili açıklamaları sebebiyle ifadeye çağarılmış fakat savcılığa gelmemişti.