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Gözaltına alınan SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 10:27 | Son Güncelleme

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı Ankara'da gözaltına alınmasının ardından bugün serbest bırakıldı.

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı'nın Twitter üzerinden gözaltına alındığını duyurdu.

Arkadaşlarına mesaj yoluyla ulaşan Bayrakçı, Twitter hesabından "Ankara'da gece 00:50'de gözaltına alındım, Hayırdır inşallah" diye yazdı.

Hakan Bayrakçı'nın gözaltına alınmasının ardından avukatı olarak emniyete giden Avukat Fidel Okan, Bayrakçı'nın tarafı olduğu bir davanın duruşmasını takip etmediği için emniyette tutulduğunu, sabaha ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılacağını kaydedip Bayrakçı'ının gözaltına alınması ile ilgili olarak emniyetin tuttuğu tutanağı paylaştı.

Sonar Araştırma Şirketi'nin başkanlığını yapan Bayrakçı'nın gözaltına alınma nedenine ilişkin, CHP Milletvekili Barış Yarkadaş şu değerlendirmede bulundu:

"Ankara Emniyet Müdürlüğü ile görüştüm. Hakan Bayrakçı'nın gitmediği bir duruşmadan dolayı hakkında yakalama kararı olduğunu öğrendim. Bayrakçı şu an Çankaya Emn. Müdürlüğü'nde tutuluyor. Sabah saatlerinde SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınacak. Bayrakçı'ya geçmiş olsun diyorum.

SONAR Başkanı gece yarısı gözaltına alındı!SONAR Başkanı gece yarısı gözaltına alındı!
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SONAR hakan bayrakçı SONAR anket

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Uyduruk anket yapma yoksa çarparım demişledir
Uyduruk değil bazılarının işine helmeyen anketler yapıyor.Uyduruk anket yapan ak renginde şirketlerden çok var.İyi olacağız.İYİ
Be adam, ne için araştırmalarda az oy aldıklarını gösterirsin? Diğer yalakalar gibi yapsana, yalancıktan rakamları yüksek göstersene..
@mekabe sence sebebi belli değilmi. bak bakalım kaç tane anketi sonucu bilmiş. cümle alem sen dahil biliyoruz ki Hakan Bayrakçı Chp ye yakın bir araştırma şirketidir.
AKP ve onun genel başkanı Tayyip Erdoğan'a yalakalık yapmayan anketçi. AKP'lilerin işine gelmediği için gözdağı vermek maksadıyla geçenin kör saatinde gözaltına alındı.
çümkü dürüst bi araştırma şirketi başkanı doğruları söyleyince sopayı gösterdiler herzamanki gibi
bu kadar ağır mıydı bu iş sabah evinden yada olduğu yerden alınamaz mıydı
Vatandaşlık görevini yapmayan adam güvenilir anketçi diye ortalarda dolaşıyor.
@mehmetalizafer14 VERGİ Mİ KAÇIRMIŞ....
Her gün hırsızlık,yolsuzluklardan bahsedersen ,fetö-pkk-ışıd-barzani ile iş tutup ülkeyi terör yuvası haline getirenleri eleştirirsen olacağı bu.
Adalet
HAKAN BAYRAKÇI nın yanındayız !!!!
BENCE BİR KULAĞINI ÇEKMİŞLER.... OKADAR.... YOKSA O SEBEP OLAMAZ....
bir günde yanlışlıklada olsa bir akepe liyi alın bakalım
duruşmaya gitmezsen , böyle adamı gece yarısı paket yaparlar işte,
eyyy barakcı anketlerde akmhp nin oy oranlarını düşük çıkarırsan işte başına bu gelir diyorlar anlayana.
Aha yine entel, dantel, aydın kesimin eline bir koz daha verdiniz :)
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