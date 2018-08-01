Gözaltına alınırken ölen Yusuf Topal olayıyla ilgili kahreden açıklama!

Giresun'da eşine ilaç yazdırmak istediği doktorun şikâyeti üzerine gelen polislerce ters kelepçe takılması ve biber gazı sıkılması sonucu yaşamını yitiren Yusuf Topal'ın (82) ailesi olayın şokunu yaşıyor. Topal'ın serebral palsi (beyin felci) hastası eşi Emine Topal ise ilk kez avukatı aracılığıyla konuştu. Emine nine, 60 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşinin başına gelenlerle ilgili olarak, "Benim için gitti, cenazesi geldi" diyebildi.
''EŞİNİN CENAZESİNE BİLE KATILAMADI''
Sabah Gazetesi'nden Gül Kireklo'nun haberine göre, Topal ailesinin aynı zamanda akrabası olan avukatları Hicran Akkaya Şenol özetle şunları söyledi:
''Hipokrat yemini etmiş bir doktor, kendisinden sadece iki metre ötede fenalaşan vatandaşa, müdahale dahi etmiyor. İnsanlığa sığmaz. Yusuf dede, 4 çocuğundan birini geçen yıl kalp krizinden kaybetmişti, evlat acısıyla yanıyordu.Emine nine eşinin cenazesine bile katılamadı. Ağır vicdani yük taşıyor. Yusuf dedenin askerdeyken gözlerinde görme kaybı oluyor. Karşısındakini flu (bulanık) görüyor. Bu ülke için gözlerini feda etmiş bir dedeye deva olunacağına reva olundu.Yusuf dedenin elinde, İstanbul'daki doktorun cep numarası yazılı kâğıt varmış. O da hekim, bu da hekim...''
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