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Gözaltına alınmak istenen kişinin arbede sırasında fenalaşarak ölmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 16:40 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, telefonla görüştüğü Yusuf Topal'ın ailesine başsağlığı diledi

GİRESUN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da aile hekiminin şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınmak istenen 82 yaşındaki Yusuf Topal'ın, çıkan arbedede fenalaşarak hayatını kaybetmesinin ardından aileyi arayarak taziye dileklerini iletti.

Ailenin akrabası ve avukatı Hicran Akkaya Şenol, AA muhabirine, Bakan Soylu ile yapılan görüşmeyle ilgili, "Çok sağ olsunlar devlet erkanından. Böyle bir nezaket gösterdiler, ilgilendiler. Biz de teşekkürlerimizi ilettik Sayın Bakanımıza. Olayın üzerinin kapanmayacağını iletti bize. Halen tedavi alıp alamadığımızı sordu." diye konuştu.

Şenol, Bakan Soylu'nun, sağlık hizmeti konusunda gerekenlerin yerine getirileceğini söylediğini belirterek, "Bunu düşünmesi çok takdire şayan. Devletin bu konuda yanlarında olduğunu bilmek aile olarak bizi son derece memnun etti. Acımızı biraz daha katlanır kıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Giresun'da aile hekiminin şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınmak istenen 82 yaşındaki Yusuf Topal'ın, çıkan arbedede fenalaşarak hayatını kaybetmesiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı, iki polis valilik tarafından açığa alındı.

- Olay

Yusuf Topal, 24 Temmuz'da eşine ilaç yazdırmak için aile hekimine başvurdu. Topal ile olumsuz yanıt aldığı doktor Ö.Y. arasında tartışma çıktı. Topal, doktorun "beyaz kod" talebiyle polis tarafından gözaltına alınmak istendi.

Gözaltı işlemi sırasındaki arbedede fenalık geçiren Topal, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Topal'ın yakınları, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak polisler hakkında şikayetçi oldu.

Haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan polisler, Giresun Valiliğince açığa alındı.

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