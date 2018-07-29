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Gözaltına alınmak istenen kişinin arbede sırasında fenalaşarak ölmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 18:48 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı: - "Konuyla ilgili olarak Bakanlığımızca acil soruşturma başlatılmış ve soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için olaya adı karışan hekim açığa alınmıştır" - "Acılı aileyi arayan Bakanımız aileye rahmet ve başsağlığı dileklerinde bulundu"

Sağlık Bakanlığından, Giresun'da aile hekiminin şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınmak istenen yaşlı adamın ölümünün ardından soruşturma başlatıldığı, söz konusu hekimin açığa alındığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Giresun'daki olayın sağlık camiasını derinden üzdüğü belirtildi.

Acılı aileyi arayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aileye rahmet ve başsağlığı dileklerinde bulunduğu bildirilen açıklamada, "Konuyla ilgili olarak Bakanlığımızca acil soruşturma başlatılmış ve soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için olaya adı karışan hekim açığa alınmıştır. Soruşturma bizzat Sayın Bakanımız tarafından hassasiyetle takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

- Olay

Yusuf Topal, 24 Temmuz'da eşine ilaç yazdırmak için aile hekimine başvurdu. Topal ile olumsuz yanıt aldığı doktor Ö.Y. arasında tartışma çıktı. Topal, doktorun "beyaz kod" talebiyle polis tarafından gözaltına alınmak istendi.

Gözaltı işlemi sırasındaki arbedede fenalık geçiren Topal, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Topal'ın yakınları, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak polisler hakkında şikayetçi oldu. Haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan polisler, Giresun Valiliğince açığa alındı.

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giresun Sağlık Bakanlığı

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