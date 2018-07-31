Gözaltına alınmak istenen kişinin fenalaşarak ölmesi

GİRESUN (AA) - Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Giresun'da açığa alınan hekimin görevine iade edilmesi için Sağlık Bakanlığına başvurduklarını söyledi.
Giresun Tabipler Odası tarafından 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi önünde basın açıklaması yapıldı.
Burada konuşan Sinan Adıyaman, hayatını kaybeden Yusuf Topal'a başsağlığı diledi, ailesinin acısını paylaştığını belirtti.
Hekimlerin hastayı görmeden reçete ve onlara ilaç yazmasının etik olarak da hukuken de yasak olduğunu dile getiren Adıyaman, "Bu, kanunlarla belirtilmiştir. Bu, dolandırıcılığa girmektedir, hapis cezası vardır. Bugün İstanbul'da 157 hekim hastayı görmeden reçete yazdıkları için şu anda yargılanmaktadırlar. Diğer illerde de yüzlerce arkadaşımız aynı kaderi paylaşmaktadır." dedi.
Giresun'da açığa alınan hekimin göreve iadesi için Sağlık Bakanlığına başvurduklarını ifade eden Adıyaman, şunları kaydetti:
"Bu hekim arkadaşımızın hiçbir gerekçe göstermeden, Sağlık Bakanlığından aranmadan, il sağlık müdürlüğünden aranmadan twitter hesabı ile açığa alındığının ortaya konulması büyük bir şaibe yaratmıştır. Bunu kabul etmemiz TTB ve Giresun Tabip Odası olarak mümkün değildir. Çünkü hekim arkadaşımız bu şekilde sanki bir suçluymuş gibi gösterilmeye çalışılmıştır. Ya da o duruma düşürülmüştür. Bugün Sağlık Bakanlığına başvurduk. Bakanlıktan bir an önce bu hatalı kararın geri alınmasını ve hekim arkadaşımızın göreve döndürülmesini istiyoruz."
Adıyaman, 2018'i "sağlıkta şiddet yılı" olarak ilan ettiklerine vurgu yaparak, "Sayın Yusuf Topal'ın kaybı Şanlıurfa'da bir hafta 10 gün önce kafasında taş kırılan hekim arkadaşımızın bumerang etkisidir. Onun için bir an önce Sağlık Bakanlığını hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili olarak bizimle iş birliğine davet ediyorum. Beraber ortak bir komisyon kurarak bunu ele almak istiyoruz." diye konuştu.
Giresun Tabipler Odası Başkanı Selami Oktay da söz konusu hekimin açığa alınmasının sebebini merak ettiklerini ifade ederek, "Yasaları uygulayıp, görmediği bir hastanın reçetesini yazmaması mı, yoksa beyaz kod verip kendisini koruması mıdır?" dedi.
Geçen hafta, 82 yaşındaki Yusuf Topal, ilaç yazdırmak için aile hekimine başvurmuş, olumsuz yanıt aldığı doktor ile arasında tartışma yaşanmıştı. Topal, doktorun "beyaz kod" talebi üzerine polis tarafından gözaltına alınmak istendiği sırada fenalık geçirmiş, kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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