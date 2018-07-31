Gözaltına alınmak istenen kişinin fenalaşarak ölmesi

GİRESUN (AA) - Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Giresun'da açığa alınan hekimin görevine iade edilmesi için Sağlık Bakanlığına başvurduklarını söyledi.

Giresun Tabipler Odası tarafından 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi önünde basın açıklaması yapıldı.

Burada konuşan Sinan Adıyaman, hayatını kaybeden Yusuf Topal'a başsağlığı diledi, ailesinin acısını paylaştığını belirtti.

Hekimlerin hastayı görmeden reçete ve onlara ilaç yazmasının etik olarak da hukuken de yasak olduğunu dile getiren Adıyaman, "Bu, kanunlarla belirtilmiştir. Bu, dolandırıcılığa girmektedir, hapis cezası vardır. Bugün İstanbul'da 157 hekim hastayı görmeden reçete yazdıkları için şu anda yargılanmaktadırlar. Diğer illerde de yüzlerce arkadaşımız aynı kaderi paylaşmaktadır." dedi.

Giresun'da açığa alınan hekimin göreve iadesi için Sağlık Bakanlığına başvurduklarını ifade eden Adıyaman, şunları kaydetti:

"Bu hekim arkadaşımızın hiçbir gerekçe göstermeden, Sağlık Bakanlığından aranmadan, il sağlık müdürlüğünden aranmadan twitter hesabı ile açığa alındığının ortaya konulması büyük bir şaibe yaratmıştır. Bunu kabul etmemiz TTB ve Giresun Tabip Odası olarak mümkün değildir. Çünkü hekim arkadaşımız bu şekilde sanki bir suçluymuş gibi gösterilmeye çalışılmıştır. Ya da o duruma düşürülmüştür. Bugün Sağlık Bakanlığına başvurduk. Bakanlıktan bir an önce bu hatalı kararın geri alınmasını ve hekim arkadaşımızın göreve döndürülmesini istiyoruz."