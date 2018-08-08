Gözaltına alınmak istenen kişinin fenalaşarak ölmesi

GİRESUN (AA) - Sağlık Bakanlığı tarafından, Giresun'da aile hekiminin şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınmak istenen yaşlı adamın ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında açığa alınan aile hekimi Dr. Ö.Y, görevine iade edildi.

Bakanlığın Dr. Ö.Y.'nin yeniden görevine iade edildiğine dair resmi yazısı bugün aile hekimine tebliğ edildi.

Dr. Ö.Y.'nin görevine iadesinin 7 Ağustos tarihiyle Bakanlık makamının onayı ile gerçekleştirildiği vurgulanan tebliğ yazısında şunlar kaydedildi:

"Giresun Merkez Toplum Sağlığı Merkezi kadrosunda olup Merkez 39 No'lu Aile Hekimliği biriminde sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapmakta iken bakanlık makamının onayı ile hakkında soruşturma açılarak sözleşmesi 2 ay süreyle askıya alınmak suretiyle görevinden uzaklaştırılan Dr. Ö.Y.'nin görevine iade edilmesine dair Bakanlık makamının yazısı gönderilmiştir."

Öte yandan Memur Sen'e bağlı Sağlık Sen Giresun Şube Başkanı Kerim Süral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üyeleri olan Dr. Ö.Y.'nin 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezinde yaklaşık iki yıldır sözleşmeli sürdürdüğü aile hekimliği görevinden bugün itibarıyla istifa ettiğini söyledi.

Süral, Ö.Y.'nin istifasının ardından yeniden Sağlık Bakanlığı bünyesine dönüş yaptığını ve başta bir ile atanmak üzere Bakanlığa tayin başvurusunda bulunduğunu belirtti.

