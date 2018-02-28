Gökhan Öğretmen ile ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı

15 Temmuz darbe girişiminden sekiz gün sonra 23 Temmuz'da gözaltına alınan, ancak polis nezaretindeki 13 gün boyunca ifadesi alınmayan Gökhan Açıkkollu’yu mahkeme 1,5 yıl sonra suçsuz buldu ve görevine iadesine karar verdi.
Grihat'ın haberine göre; Karar 7 Şubat 2018 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı’nın E.2561776 sayılı öğretmeni olan Açıkkollu’nun göreve iade kararı yazısıyla ortaya çıktı. Gökhan öğretmeni meslekten ihraç eden okul müdürü ilgili yazıyı Açıkkollu'nun eşine tebliğ edildiği öğrenildi.
Hayatını kaybettikten 1,5 sene sonra suçsuz olduğu anlaşılan Gökhan öğretmen gözaltındayken iki kez hastaneye kaldırılmıştı. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde hayatını kaybeden Gökhan Açıkkollu'nun naaşı akabinde hainler mezarlığına gömülmek istenmiş, ancak diyanete bağlı imamlar cenazeyi yıkamamış ve cenaze namazını kıldırmamıştı.
Karar 7 Şubat 2018 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı’nın E.2561776 sayılı öğretmeni olan Açıkkollu’nun göreve iade kararı yazısıyla ortaya çıktı. Gökhan öğretmeni meslekten ihraç eden okul müdürü ilgili yazıyı Açıkkollu'nun eşine tebliğ edildiği öğrenildi.
İşkenceye dayanamadı, kalp krizi geçirdi
Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Prof. Şebnem Korur Fincancı, muayene belgelerine dayanarak hazırladığı raporda Açıkkollu’nun gördüğü işkence sonucu kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
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