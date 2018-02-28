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Gökhan Öğretmen ile ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2018 08:02 | Son Güncelleme

Gözaltına alındıktan 13 gün sonra hayatını kaybeden tarih öğretmeni Gökhan Açıkkollu'nun suçsuz olduğu ortaya çıktı.

15 Temmuz darbe girişiminden sekiz gün sonra 23 Temmuz'da gözaltına alınan, ancak polis nezaretindeki 13 gün boyunca ifadesi alınmayan Gökhan Açıkkollu’yu mahkeme 1,5 yıl sonra suçsuz buldu ve görevine iadesine karar verdi.

Grihat'ın haberine göre; Karar 7 Şubat 2018 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı’nın E.2561776 sayılı öğretmeni olan Açıkkollu’nun göreve iade kararı yazısıyla ortaya çıktı. Gökhan öğretmeni meslekten ihraç eden okul müdürü ilgili yazıyı Açıkkollu'nun eşine tebliğ edildiği öğrenildi.

Hayatını kaybettikten 1,5 sene sonra suçsuz olduğu anlaşılan Gökhan öğretmen gözaltındayken iki kez hastaneye kaldırılmıştı. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde hayatını kaybeden Gökhan Açıkkollu'nun naaşı akabinde hainler mezarlığına gömülmek istenmiş, ancak diyanete bağlı imamlar cenazeyi yıkamamış ve cenaze namazını kıldırmamıştı.

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Karar 7 Şubat 2018 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı’nın E.2561776 sayılı öğretmeni olan Açıkkollu’nun göreve iade kararı yazısıyla ortaya çıktı. Gökhan öğretmeni meslekten ihraç eden okul müdürü ilgili yazıyı Açıkkollu'nun eşine tebliğ edildiği öğrenildi.

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İşkenceye dayanamadı, kalp krizi geçirdi

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Prof. Şebnem Korur Fincancı, muayene belgelerine dayanarak hazırladığı raporda Açıkkollu’nun gördüğü işkence sonucu kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gökhan Açıkkollu FETÖ

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Okuyucu Yorumları 100 yorum
Hainler mezarlığına gömecektiniz! Alayınızın yatacak yeri yok. Ömründe darbe nedir bilmeyen kişileri bir adi program yüzünden hapse tıktınız. Burs verdi, kurban kesti, bankaya para yatırdı, program yükledi diye insanların hepsini darbeci yaptınız hayatlar karardı. Her istediğini verene ne oldu? Eyyy hocam dön artık diyene ne oldu?
Hayatını kaybettikten 1,5 sene sonra suçsuz olduğu anlaşıldı... Ş,mdi bu ve bunun gibi binlerce insanın vebali, terörle yatıp kalkan siyasi iktidarındır... Teröre ne istediyse verenler bunun sorumlusudur...
PEKİ BU CANIN HESABINI KİM VERECEK
@xqqxqqx hangi canın hesabını verdilerki kefenimizle geldik diyip vatandaşı gömüyorlar.2 aylık ölen bebeğinmi 20 yaşında ki mehmetciğinmi işkenceden ölen bu öğretmeninmi tecavüzden ölen vakıflardaki erkek öğrencilerinmi. kim kime hesap vermiş bu memlekette.
@xqqxqqx AKP'liler bu hesabı vermek zorunda.
Bu hukuk kimin hukuku.Vatanını sevenlerin mi ? Yazık
çok üzücü bir durum
BU ADAMIN SUÇU NEYDİ? BU ADAMIN AİLESİNİN SUÇU NEYDİ ? BUNUN GİBİ SUÇSUZ BİR ŞEKİLDE YATAN BİNLERCE İNSAN VAR,ONLARIN SUÇU NE? BU DÜNYANIN BİRDE ÖBÜR TARAFI VAR,YÜCE ALLAH HESABINI SORACAKTIR ELBETTE...
___ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM_____
Allah Belanizi Versin, Bir masumun Gunahi hepinize yeter, Bugun degilse de yarindan da yakin insallah. Bu zulum ilelebet surmez. Bu ogretmen sizin kardesiniz de olabilirdi, Abiniz de olabilirdi, babaniz da. Kurunun yaninda Cok yas yakti bu hukumet, Feto deyip hemencik damgaladiniz istediginizi, Allahin Bir lutfumuydu bu masumu dove dove oldurmek. Zalimin Ahi YERDE ASLA Kalmaz. Cikacak Aheste Aheste her birisinden.
AKP İLE SALYA SÜMÜK FETÖNÜN TAHSİLAT SORUNU NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN KRİZİN BEDELİNİ ACI ŞEKİLDE ÖDEYEN MASUM İNSANLAR.
evveeeeeettttttt, n'olcak şimdi ? nezarethanede 13. gün ölüm, yargılanmadı, polisler, imam, hainler mezarlığı.. .
Şimdi soruyorum o imamlara hocalara ailesine yaşattınz acıya o döven polislere en tepesinden en alt rütbedeki olana ,siz müslümansanız hz.muhammed hangi dinin mensubu ? onun döneminde müşriklerin ona inanmayanların ona neler yaptığı malum ama o gene müslümanlık gereği dua etmiş birşey dememiştir şükretmiştir sabretmiştir.. şimdi eyy müslümanlar sizin bu aileye yaşattınız acının hakkını nasıl ödeyecekseniz hesabı bana değil Allah"a verecekseniz..Allah sizi bildiği gibi yapsın..
kul hakkı arşı inletir
@cengiz_tokmak_1975 Keşke diyorum bazen gerçekten bir yaratıcı olsaydı. Şöyle adaletli ve her şeye gücu yeten. Afrikada başında akbaba bekleyen çocuğa da, tecavüz edilerek öldürülen bebeğe de yetişecek kadar merhametli ve bu tür alçaklıkları yapıp arsızca ve utanmadan ortalıkta kasıla kasıla gezene de gücü yeten bir yaratan olsaydı. Ama yok malesef. Zeus gibi Ra gibi Yehova gibi God ve diğer 4500 tanrı gibi o da yok işte..
@drmercansoy aynayı eline al uzunca süre bak kendine ....Sonra biraz düşün (tabi düşünmek istersen ) bu organları kim koydu bu bedenin içine...Bulursan bana söyle .Hadi rastgele girmişler bu organlar bedene de...Ve biraz gayret et eğer kalbinle sindirim , ciğerinlede idrarını yaptırmayı başarırsan doğru yoldasın . yok başaramazsan kendini kandırıyorsun ..Ara ara az ara ,beynini kullan , bak yamışsın birşeyler akıl sahibi insansın , işkembeden sallayıp ta nefsi arzuların için kendini yakma, yazık etme kendini..
Şimdi bu normal mi Akpliler ?
Tek soru. Vebali kime yüklenecek?
@melegim67 Vebali kime yüklenmeli ? Hani herkesin ne kadar yaşayacağını, ömrünü tayin eden, başına ne geleceğini yani kaderini çizen bir güç var ya. İşte ona yüklenmeli kaderi böyleymiş, vadesi dolmuş deyip işin içinden sıyrılmak gerek.
Allah bizim günahlarımızı affetsin, hepimiz suçluyuz. Suçsuz bir kişiye ve aileye bu azap çektirilmemeliydi. Mazlumun ahını alan tüm zalimler inşallah cezalarını çeker.
VEBAL ÇOK BÜYÜK BERABER YATIP KALKANLAR GÜLLÜK GÜLİSTANLIK..AMA BUNUN GİBİ ONBİNLERCESİ HAPİSTE VEYA HALA AÇIKTA BEKLİYOR VEYA İHRAÇ EDİLMİŞ..EYY CUMHURBAŞKANI BUNUN VEBALİ SENİN BOYNUNDA..EN KÜÇÜK İLÇEDEKİ Bİ HABER MEMURLAR İHRAÇ AMA EN TEPEDEKİLER DEVAM.........
@mavichild Rabbim ne güzel vekildir, Allah(cc)ın adaleti tecelli eder inşaallah şüphesiz.
kim verecek şimdi bunun hesabını. Boyle bir sürü insan var.Hatirlarsaniz bir askerimizde hain denilerek kilinmamisti namazi.7 ay sonra sehit oldugu ortaya çıkmıştı.Vebal kimde???
Bunun hesabını Allah CC sorar.
nedir bunun karşılığı yanlış anladık pardon mu :(((((( allah sizi bildiği gibi yapsın
Noldu? O kadar bagirdi herkes hainlermezarligina gomun oh olsun diye. Neymis darbe yapmis. Ogretmen. Iskence hani yoktu?! Iste obur dunya bu yuzden var. bu dunyada insanlarin adaleti kim gucluyse ona calisiyor. Dun televizyonda bagiriyodu biri hainler mezarligina koyuldu hepsi boyle olacak diye?! Noldu? Uyuyun uyuyalim herseye inanalim. Gozumuzle gormedigimize inanmayalim! Icerde askerden cok ogretmen var! Darbeyi ogretmenler yapmis o zaman. Hepsini hainler mezarligina gomelim. Biri de cikmis beslemeyin, yargilamayin ellerini ayaklarini capraz kesin diyor!! Allah buyuk!!!
Buna sebep olanların...
geç gelen adalet, adalet değildir.
Allah rahmet eylesin... Gerçekten de çok üzücü; masum olduğu halde suçlanarak bu şekilde ölmesi çok kötü...
Allahın huzurunda imamlar kandırıldık derse Ne olur,
Keşke diyorum bazen gerçekten bir yaratıcı olsaydı. Şöyle adaletli ve her şeye gücu yeten. Afrikada başında akbaba bekleyen çocuğa da, tecavüz edilerek öldürülen bebeğe de yetişecek kadar merhametli ve bu tür alçaklıkları yapıp arsızca ve utanmadan ortalıkta kasıla kasıla gezene de gücü yeten bir yaratan olsaydı. Ama yok malesef. Zeus gibi Ra gibi Yehova gibi God ve diğer 4500 tanrı gibi o da yok işte..
@drmercansoy Rabbim akil vermis fikir vermis inanc kalpte baslar kalpte biter bir bebek annesinin karnindayken ilk kalbi atmaya baslar.. insan kalbi durunca olur.. Rabbim sizin kalbinizi kendisine acar insaallah..Iman nasip eder insaallah..
İmamların yaptığını Allah af etmeyecektir.mahşerde o imamlardan herkez davacı olacak.Diyanet bu islam dışı anlayışı nasıl izah edecek milleti yaralayan budur.
Şimdi bu imamlara ne demeli. adam suşsuzmuş sen neye göre karar verdin de cenazeyi yıkamadın. inandığın din ve değerler bunu mu öğretiyor sana
Sözde müslüman özde münafık olunca... Allah korkusu olmayınca... hak hukuk adalet menfaat için kullanılan bir materyai olunca... Ayaklar baş olunca... Liyakatın yerini yalakalık alınca... Bu durum kaçınılmaz olur. Ancak uzun sürmez zira zulüm ile abad olanın ahiri berbad olur... Çakma söz sultanları da bunu iyi bilir. Velhasıl adil-i mutlak olan CC. affediciyim lakin Kul hakkı hariç der. Bir masumun vebali bir toplumun zalimlerine kafidir...
yargılama sonucunda suçsuz çıkmış panik atak hastasını nezarethanede tutamazsın ki kaldı ki 2 defa hastaneye kaldırılmış hastane sonrası dayak yazık çok yazık gökhan ögretmen nin de bir ailesi çoçukları ailesi sevdikleri vardı insanın bir eşyası kaybolunca üzülüyor kaldı ki giden bir can o da bir aile babası dağılan bir aile suçu sabit görülse vatan haini dir ama bakın suçsuz insanın içindeki vicdanı kurumasın
Bu insanin vebali hükümetin boynuna ve imamlarimiz cok musluman ya namazi kilinmaz dedi bitti simdi bu utancla yasayin
Güzel ülkemin halkına sesleniyorum, hain darbe girişimin sonrasında ülkemin devlet adamları zamanında cemaat diye atfettikleri ülkemizin yurtdışındaki elçilikleri dedikleri yapıyı yerlere göklere sığdıramazken hain darbe sonrası, göz altına alınan insanlar (masum hiçbirşeyden haberi olmayan yasal banka yasal sendika yasal okul) bunları suç unsuru sayıp insanları toplum nezdinde vatan haini, terör örgütünün mensubu saymak yargılamak göz altına almak işkence emek cenazesini yıkamamak vatan hainleri mezarlığına defnetmek, şimdi görüyoruz ki suçu yok, Bu vebal büyüktür.
Nasıl vereceksiniz bakalım bu günahların hesabını?Vebalini nasıl ödeyeceksiniz bu günahların?Allah'ın adaleti sizi cayır cayır yaksın inşallah..
PEYGAMBER SADECE YAHUDİLERİN CENAZESİ KILINMAZ DEMİŞKEN İMAMLAR KİMDEN FETVAYI ALIPTA NAMAZI KILMADILAR.
Bir öğretmen olarak çok zorlandım haberi okurken ne söyleyeceğimi bilemiyorum arkasında gözü yaşlı insanlar bıraktı Allah kimseyi şaşırtmasın siyasi gücün hesabını nasıl vereceksiniz bu adamın canının hesabını nasıl vereceksin hele namazını kaldırmayan sümüklü gerici imamlara ne diyeceksin yazıklar olsun...
@yigit_juno_1985 namazı kaldırılmaz, öğretmen olmana da gerek yok buna üzülmek için, edebiyattan başka birşey yok yazında.
Sürü ile iktidar verecek hesabı ahiret de.
Bu nasıl bir adalet
Şu andaki görev yapan imamlardan nefret ediyorum. Çünkü birkaçı hariç geriye kalanın hepsi siyasete bulaşmış.
BU AMERİKAN AJANI SÜMÜKLÜ FETOYA ÖVGÜLER DÜZEN SİYASETÇİLER NİYE HİÇ YÜZÜNÜZ KIZARMIYOR?ÖZÜR SİZ ÇOK SAFSINIZ ALDATILDINIZ ASLINDA SİZ HİÇ FETOCU OLMADINIZ AMA YILLARCA BU MİİLLETE FETONUN AJAN OLDUĞUNU ANLATAN GAZETECİLER BİLE SİZİN SAYENİZDE FETOCULUKLTAN TUTUKLANDI BİR SİZ SÜTTEN ÇIKMA AKKAŞIKSINIZ.
öğretmenin hayatını bitirdiniz... YA SONRA
SUÇSUZ BULUNDU AMA ÖĞRETMEN VEFAT ETTİ.. HAYDI HESABINI KİM VERECEK... DEVLET VE DİYANET İŞLERİ HALEN AYRILMADIMI BİRBİRİNDEN.. HER CUMA DİYANET DEVLETTEN ALDIĞI KONUŞMALARI CAMİLERDE CEMAATE ANLATIYOR.. MÜSLÜMANSAN CENAZE YIKAMAMA NAMAZ KILDIRMAMA GİBİ Bİ LÜKSÜN YOK AMA DEVLET DİYORKİ YAPARSAN SENDE SUÇLUSUN.. ŞU AN FETOYLA AYNI ORTAMDA BULUNAN SAYIN HOCAMIZ YOK BİLMEM HOCA EFENDİMİZ DİYEN BİR ÇOK PARTİLİ HALEN DEVLETİN ÇEŞİTLİ KURUM VE MAKAMLARINDA KOLTUĞUNDA MAAŞ ALIYOR.. NEDEN HALEN TEMİZLENMEDİ BUNLAR..
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