Gözaltındaki zanlı silahlı saldırıda öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te gözaltındayken hastaneye sağlık kontrolüne götürülen zanlı, polis aracından indirildiği sırada uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
Hakkında "hakaret" suçundan arama kararı bulanan Uğur Bakır (38), Yaprak Mahallesi Zafer Caddesi'nde polis ekiplerince gözaltına alındı.
Bakır, sağlık kontrolü için götürüldüğü Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde kimliği belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Vücuduna 5 kurşun isabet eden Bakır, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Hastanenin güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay nedeniyle bir süre kapatılan Acil Servis bölümü yeniden açıldı.
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