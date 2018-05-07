Gözlemciler Tunus seçimlerinden memnun

TUNUS (AA) - Tunus'taki belediye seçimlerinde gözlemciler, bazı aksaklıklar yaşanmasına rağmen seçim sürecinin iyi şartlar altında gerçekleştiğini belirtti.

Seçimlerde gözlemci görevini üstlenen sivil toplum kuruluşlarından "Murakibun" Genel Sekreteri Refik el-Halvani, başkent Tunus'ta düzenlenen basın toplantısında, "Belediye seçimleri, bazı ihlaller yaşanmasına rağmen il ve belediyelerin çoğunda iyi koşullar altında gerçekleşti." dedi.

Yüksek Seçim Komisyonunun bazı lojistik hatalar yaptığını ifade eden Halvani, hem parti hem de bağımsız aday listelerinde bazı ihlallerin yaşandığını dile getirdi.

Halvani, ihlaller kapsamında; bazı partilerin oy merkezleri ve çevresinde seçim gününde de kampanya çalışmalarına devam etmesinin sayılabileceğini ifade ederek, bu durumun seçim merkezlerinde sözlü ve fiziksel kavgalara neden olduğunu aktardı.

Bazı merkezlerin 10 dakika geç açıldığını, oylamada kullanılan mürekkebin olmaması gibi sorunlar yaşandığını söyleyen Halvani, Kafsa iline bağlı Mizilla belediye dairesindeki seçim işleminin ertelenmesi sebebiyle belediye seçimlerinin şu ana kadar kısmi ve eksik sayıldığını kaydetti.