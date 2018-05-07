Gözlemciler Tunus seçimlerinden memnun

TUNUS (AA) - Tunus'taki belediye seçimlerinde gözlemciler, bazı aksaklıklar yaşanmasına rağmen seçim sürecinin iyi şartlar altında gerçekleştiğini belirtti.
Seçimlerde gözlemci görevini üstlenen sivil toplum kuruluşlarından "Murakibun" Genel Sekreteri Refik el-Halvani, başkent Tunus'ta düzenlenen basın toplantısında, "Belediye seçimleri, bazı ihlaller yaşanmasına rağmen il ve belediyelerin çoğunda iyi koşullar altında gerçekleşti." dedi.
Yüksek Seçim Komisyonunun bazı lojistik hatalar yaptığını ifade eden Halvani, hem parti hem de bağımsız aday listelerinde bazı ihlallerin yaşandığını dile getirdi.
Halvani, ihlaller kapsamında; bazı partilerin oy merkezleri ve çevresinde seçim gününde de kampanya çalışmalarına devam etmesinin sayılabileceğini ifade ederek, bu durumun seçim merkezlerinde sözlü ve fiziksel kavgalara neden olduğunu aktardı.
Bazı merkezlerin 10 dakika geç açıldığını, oylamada kullanılan mürekkebin olmaması gibi sorunlar yaşandığını söyleyen Halvani, Kafsa iline bağlı Mizilla belediye dairesindeki seçim işleminin ertelenmesi sebebiyle belediye seçimlerinin şu ana kadar kısmi ve eksik sayıldığını kaydetti.
Seçmen kağıtlarının gönderiminde meydana gelen yanlışlık nedeniyle Mizilla belediyesine bağlı 8 seçim merkezindeki oy kullanma işlemi ertelenmişti.
- AB gözlemcileri seçim sürecinden memnun
Öte yandan Avrupa Birliği (AB) gözlemcileri de Tunus'taki belediye seçimlerinden övgüyle bahsetti.
Nahda Partisi milletvekili Hüseyin el-Ceziri, başkentte yaptığı basın açıklamasında, Meclis Başkanı Muhammed Nasır ile farklı bloklardan milletvekillerinin, AB gözlemcilerinden oluşan heyetle parlamento binasında bir araya geldiğini ifade etti.
Ceziri, oy kullanma işlemi sırasında farklı bölgelerde bulunan gözlemcilerin, "seçim sürecinin normal ve iyi bir şekilde yürütüldüğü" yönündeki görüşlerini kendilerine aktardığını söyledi.
Milletvekili Ceziri, yerel seçimlerin gerçekleştirilmesiyle, Tunus'un demokrasi sürecinde önemli bir yol kaydettiği konusunda da söz konusu gözlemcilerin hemfikir olduğunu aktardı.
Tunus'ta devrimden sonraki ilk belediye seçimlerinde, katılım oranı yüzde 33,7 olarak kaydedilirken, ülke genelinde oyların yüzde 27,5'ini alan Nahda Hareketi birinci parti olmuştu.
Arap Baharı isimli sürecin doğum yeri Tunus, 2011 yılındaki devrimin ardından demokratik geçiş sürecine yönelik bir adım daha atarak dün yerel seçimini gerçekleştirmişti. Tunus Yüksek Seçim Komisyonunun (YSK) paylaştığı rakamlara göre, Tunus genelinde yaklaşık 5,3 milyon seçmenden 1,8 milyona yakını sandıklara giderek oy kullanmış, seçime katılım oranının ise yüzde 33,7 olduğu kaydedilmişti.
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