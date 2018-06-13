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Gözlerini açtırmaya gittiği klinikte mutluluğu buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 12:18 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 25 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu görme yetisini kaybeden Namık Tuncel (51), 15 yıl önce tedavi için gittiği Almanya'nın Münih kentindeki özel bir klinikte MR uzmanı olarak çalışan Sandy Ekmain (39) ile tanıştı.

Gözlerini açtırmaya gittiği klinikte mutluluğu buldu

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 25 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu görme yetisini kaybeden Namık Tuncel (51), 15 yıl önce tedavi için gittiği Almanya'nın Münih kentindeki özel bir klinikte MR uzmanı olarak çalışan Sandy Ekmain (39) ile tanıştı. Tuncel, aşık olarak evlendiği Sandy ile yeniden hayata bağlandı. Çift, 12 yıllık evliliklerinden olan Sam ve Vito isimli çocuklarıyla Ayvalık'ta mutlu bir yaşam sürüyor.
Pamukkale, Bodrum, Antalya gibi turizm merkezlerinde tercüman olarak çalışırken, 25 yıl önce alkollü bir sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Namık Tuncel, uzun tedavi sürecinin ardından yaşama döndü, ancak görme yetisini kaybetti. Arkadaşlarının tavsiyesi ve yardımlarıyla, görme yetisini yeniden kazanabilme umuduyla 15 yıl önce Almanya'nın Münih kentindeki özel bir kliniğe giden Tuncel, burada MR uzmanı olarak çalışan Sandy Ekmain ile tanıştı. Tuncel'in tedavisi tamamlandı, ancak görme yetisini kazanamadı. Sol gözünde cam protez bulunan, sağ gözü ise hiç görmeyen Namık Tuncel, tedavi sürecinde kendisiyle yakından ilgilenen Sandy Ekmain'a aşık oldu. İkili arasındaki aşk 12 yıl önce evlilikle taçlandı. Tuncel çiftinin mutlu evliliklerinden 2 erkek çocukları dünyaya geldi. Çift, 10 yaşındaki Sam ve 8 yaşındaki Vito isimli çocuklarıyla Ayvalık'ta mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdürüyor. Sandy, çok az görebilen Namık Tuncel'e hem iyi bir eş hem de ışık oluyor.
'EŞİM BENİM HAYATIMA RENK KATTI'
Almanya'da haftalar süren tedavi süresince Sandy ile arasında başlayan arkadaşlığın kısa sürede aşka dönüştüğünü anlatan Namık Tuncel, "Gözlerimi kaybettikten sonra hiçbir zaman evlenemeyeceğini düşünürken Sandy karşıma çıktı. Evlenip mutlu yaşayacağım hiç aklıma gelmezdi. Evlendik, 2 çocuğumuz oldu. Engelli olarak yaşayacak olmanın bir burukluğu vardı içimde. Eşim bu burukluğu aldığı gibi 12 yıldır gözlerim olarak beni hayata bağladı. Görme engelli olarak çocukları büyütmenin çok zor olacağını düşünüyordum. Ama hiçbir şey dışarıdan görüldüğü kadar zor değilmiş. Eşim bana cesaret verdi. Bugün mutlu ve başarılı olmamın en büyük nedeni eşim. Eşim olmasaydı bu şekilde yaşayamazdım. Eşim sayesinde sevmeyi ve sevilmeyi öğrendim. Onu çok seviyorum, iyi ki var. 25 yıldır görme engelliyim. Bu 25 yılı karanlık bir dünyada yaşıyordum. Eşim benim hayatıma renk kattı. Renkli bir dünyada beraber yürüyoruz" dedi.
‘VERDİĞİM KARARDAN DÖNMEDİM’
Eşi Namık Tuncel ile birlikte Ayvalık'taki bir magazin dergisine hobi amaçlı olarak yardım eden Sandy Tuncel ise tanıştıkları günden itibaren Namık ile konuşmaktan keyif aldığını söyledi. Ailesinin ilk başta bu birlikteliğe karşı çıktığını ve birkaç ay kendisiyle konuşmadığını belirten Sandy, şunları söyledi:
"Almanya'da özel bir hastanede çalışırken, muayeneye gelen Namık ile tanıştım. Namık'ı ilk gördüğümde ağlıyordu. Muayeneden sonra boş zamanlarda çay kahve içerek konuştuk. Ben kendisine moral vermeye çalıştım. Sadece gözlerinin görmediğini, beyninin çalıştığını, elinin ayağının tuttuğunu anlattım. Daha zor durumda olan insanlar olduğunu anlattım. Bana Türkiye'de engelliler için hayatın daha zor olduğunu söyledi. Türkiye'ye gelmeye karar verdim. Geldim ve birlikte 3 hafta tatil yaptık. Almanya'ya döndüğümde, Namık'ın hayatını değiştirip değiştiremeyeceğimi, onun için ne yapabileceğimi düşündüm. Tekrar Türkiye'ye geri geldim ve Namık ile evlendim. Çünkü karşımda sadece engelli bir insan görmedim ben. Namık'ı bir insan olarak gördüm, aşık oldum, hayatımın kalan bölümünü Namık ile beraber yaşamak istedim. Kariyerimi gözümü dahi kırpmadan bıraktım. Çünkü hayat sadece kariyer demek değil. Hayat aile demek, mutluluk demek, eğlenmek demek. Aileme önce hayatım için görme engelli bir insan seçtiğimi söylemedim. Bir arkadaş ile tanıştım, tatile gitmek, onu tanımak ve evlenmek istiyorum dedim. Namık'ın görme engelli olduğunu öğrenince annem benimle bir süre konuşmadı. Çünkü Türkiye'den ve engelli olmasından korktu. Şimdi, 15 seneden sonra annem de benim gibi Namık'ı engelli olarak görmüyor, insan olarak görüyor. Bizi aile görüyor. Ben çok mutluyum. Çünkü dünyada Namık gibi bir insan yok. İlk başta engelli olduğu için ağlıyordu ve üzülüyordu. Şimdi bütün dünası değişti. Çok mutluyuz. Bisiklete biniyoruz, balık tutuyoruz, çocuklarımız ile futbol oynuyoruz. Sonsuza kadar Namık ile beraber yaşamak ve onunla beraber ölmek istiyorum."
Sandy Tuncel, İslam dini hakkında araştırma yaptığını söyledi, Tuncel, "Şu an Hristiyanım ama bir gün Müslümanlık dinine geçebilirim. Bunun için biraz daha Müslümanlık hakkında bilgi sahibi olmak istiyorum. Hangi dine mensup olursanız olun, önce insan olmak gerekiyor. İnsanlar arasında yardımlaşma ve dayanışman olması gerekiyor" diye konuştu.

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