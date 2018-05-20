Göztepe-Galatasaray maçının ardından

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'deki Göztepe-Galatasaray maçındaki bazı olaylar nedeniyle 11 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre maç sırasında meşale yakan 1 kişiye, sahaya maytap atan 1 kişi ile stada usulsüz giriş yapan 5 kişi hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem yapıldı.
Galatasaray'ı Adnan Menderes Havalimanı'ndan uğurlayan ve meşale yakan 4 kişiye de işlem yapıldı.
Öte yandan bir taraftar, Bornova Stadı'ndan ayrılan Galatasaray taraftarlarını taşıyan otobüsün açık kapısından düştü. Bu taraftar ve otobüsteki diğer taraftarlar ile polis ekipleri arasında yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından araç yoluna devam etti.
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