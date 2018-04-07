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Göztepe taraftarlarının üzerinde ele geçirilenler şoke etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 21:18 | Son Güncelleme

Beşiktaş-Göztepe maçı öncesi Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerinin Göztepe taraftarlarının otobüsünde yaptığı aramalarda onlarca bıçak, balta ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Beşiktaş-Göztepe maçı öncesi Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerinin Göztepe taraftarlarının otobüsünde yaptığı aramalarda onlarca bıçak, balta ve pompalı tüfek ele geçirildi. Aramalar sonucu 27 şüpheli gözaltına alındı.
Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri Beşiktaş - Göztepe müsabakası için İzmir’den gelen taraftarları taşıyan 14 otobüste Çamlıca gişelerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda bir pompalı tüfek, bir balta, 37’si uzun olmak üzere 49 bıçak, bir kılıç, özel yapım kesici alet, 5 demir profil, 2 demir boru, bir tornavida ve 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan pet şişe ile çok sayıda havai fişek ve meşale ele geçirildi. Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri ele geçirilen malzemelerle birlikte 27 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken gerekli aramaların ardından diğer taraftarların otobüslerle maça gidişine izin verildi.

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