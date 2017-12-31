Göztepe'den 2017'ye veda

İZMİR (AA) - Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, başarılarının sırrının taraftarından yönetimine bütün camianın 'tek ses-tek yürek' olarak bütünleşmesi ve armanın önünde kenetlenmesi olduğunu belirtti.

Sepil, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, 2017'nin İzmir ve Göztepe için omuz omuza sevindikleri, sportif başarılarla dolu bir yıl olarak geride kaldığını kaydetti.

Futbol takımının yakaladığı başarının birliktelikle geldiğini aktaran Sepil, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu başarının sırrı taraftarından yönetimine bütün camiamızın 'tek ses-tek yürek' olarak bütünleşmesi ve armanın önünde kenetlenmesidir. Kısa vadeli sonuçlar ve 'tabeladan' bağımsız, armamızın peşinde her branşta ve zeminde tam destek veren taraftarımıza teşekkürü ayrıca bir borç bilirim. Sağ olsunlar, var olsunlar. İşte bu yüzdendir ki; Göztepe'miz bütün ülkede hayranlık uyandırmış ve müthiş bir sempati kazanmıştır."

Sepil, Göztepe'nin sportif başarılarla dolu 100 yıla yaklaşan geçmişinde 2017'nin çok özel bir önemi olduğunu belirterek, şunları kaydetti: