Gözüne kavuşup, ailesine bakmak istiyor

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan Nurettin Öztürk (35), yakalandığı behçet hastalığı sonucu sağ gözü tamamen kaybederken, sol gözü ise yüzde 84 görme kaybına uğradı. 3 ayda bir aldığı engelli maaşı ile geçinmeye çalışan Öztürk, eski sağlığına kavuşup yeniden çalışmak ve ailesine bakmak istiyor. İlçe merkezinde yaşayan evli ve 1 çocuk sahibi Nurettin Öztürk, 2008 yılında askerden geldikten sonra behçet hastalığına yakalandı. Sağ gözü görme yetisini tamamen kaybetti. Sol gözü ise yüzde 84 görme kaybına uğradı. 2015 yılında hayatını Fatma Öztürk (21) ile birleştiren Öztürk'ün 1,5 yaşında Mehmet Ali isminde bir erkek çocuğu oldu. Gözleri görmediği için çalışamayan ve üç ayda aldığı bin 860 lira engelli maaşı dışında geliri olmayan Öztürk, ev kirasını ödeme ve ihtiyaçlarını karşılamada zorluk çektiğini ifade etti. 'AMELİYATLA AÇILMASI MÜMKÜN' Gözünün açılması için bir çok yere başvurduğunu belirten Öztürk, maliyetli bir ameliyat ile mümkün olabileceğini öğrendiğini, bunun da yaklaşık 180 bin lira maliyeti olduğunu ifade etti. Bunu karşılamasının mümkün olmadığını belirten Öztürk "Doktorlar, gözlerimin tamamen görmesi için ameliyat gerekli olduğunu söyledi. Yaklaşık 180 bin liralık bir ameliyat masrafı tutuyor. Bu ameliyatların da sadece İstanbul Dünya Göz Hastanesinde, Büyük Genç Yapı Hastanesinde yapılabileceğini söylediler. Ben de gözlerimin eskisi gibi yeniden görmesini ve aileme bakmak istiyorum. Ama bunu karşılamam mümkün değil. Ben 3 ayda bir aldığım bin 860 lira ile ne yapabilirim. Odun mu alayım, kömür mü alayım, çocuğun bezini, mamasını mı alayım, evin ihtiyaçlarını mı karşılayayım, borçlarımı mı karşılayayım? Ben devlet büyüklerimden bize de ellerini uzatmalarını istiyorum" dedi. Sivas Valiliği Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü ile görüştüğünü ve evinin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı sözünü aldığını anlatan Öztürk, ancak verilen desteğin yeterli olmadığını söyledi. Öztürk "Belli bir müddet kiramızı karşıladılar, Allah razı olsun. Ama en son Kaymakamlığa 3 aylık kira yardımı için yazıldım. Şubat, mart, nisan, mayıs aylarının kirası. Bana çıkan kira 3 aylık 450 lira. Oysa evimin aylık kirası 250 lira. Devlet büyüklerime, Cumhurbaşkanıma kadar dilekçe gönderdik. Cumhurbaşkanlığı Sekreterliğinden yetkili kurumların ilgileneceklerini söylediler. Ama pek gelip ilgilenen olmadı" dedi.