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GÖZÜNE KESTİRDİĞİ OTOMOBİLİ 1 DAKİKADA ÇALDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 10:13 | Son Güncelleme

  *Hırsızlık anı kamerada Haber: İstanbul DHA Bağcılar’da özel bir hastanenin önüne park edilen otomobilin çalınma anı güvenlik kameralarınca görüntülendi.

*Hırsızlık anı kamerada

Haber: İstanbul DHA
Bağcılar’da özel bir hastanenin önüne park edilen otomobilin çalınma anı güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, Gazeteci Güngör Yılmaz, babasının tedavisi için Bağcılar’da bulunan özel bir hastaneye gitti. Saat 09:30 sıralarında hastaneye yakın bir yerde aracını kilitleyerek park eden Yılmaz bölgeden ayrıldı. Geri döndüğünde aracını yerinde bulamayan Yılmaz, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelediğinde otomobilinin çalındığını gördü. Hemen polise başvuran Yılmaz, çevreden elde ettiği güvenlik kamerası kayıtlarını yetkililere teslim etti.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsız, otomobilin yanına gelerek bir süre çevreyi gözetliyor. 1 dakika süren gözetlemenin ardından aracın kapısını açan hırsız aracı çalıştırarak gidiyor.

Görüntü Dökümü:
GÜVENLİK KAMERASI
-Hırsızın gelişi
-Çevreyi kontrol etmesi
-Araca binmesi
-Aracın gidişi
-Detaylar

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