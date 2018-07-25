Gözyaşlarıyla tedaviye gönderdiği köpeğini mutlulukla karşıladı

Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Suşehri ilçesinde bacağı kırılan 'Karabaş' adlı Kangal köpeğini gözyaşları ile ekiplere teslim eden Münire Bulut (78), tedavisi tamamlanan can dostunu mutlulukla karşıladı.
Suşehri ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki 35 haneli Akşar köyünde, yalnız yaşayan Münire Bulut'un 'Karabaş' adlı Kangal köpeğinin sol ön bacağı, 29 Mart'ta dirsek hizasından henüz bilinmeyen nedenle kırıldı. Köpeğinin bacağının kırılmasına çok üzülen Münire Bulut'un torunu Gülbeyaz Şahin, Suşehri Belediyesi'ni arayarak, durumu anlatıp, yardım istedi. İhbar üzerine belediye ekipleri, Akşar köyüne geldi, bacağı kırılan köpeğe ilk müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından yaralı köpek, tedavisi için Sivas Belediyesi'ne ait hayvan barınağına götürüldü.
TEDAVİSİ YAKLAŞIK 4 AY SÜRDÜ
Hayvan barınağında yaklaşık 4 ay süren tedavinin ardından sağlığına kavuşan Karabaş, Suşehri Belediyesi ekiplerince ilçeye bağlı Akşar köyüne getirilerek sahibi Münire Bulut'a teslim edildi. Bulut, köpeğini büyük mutlulukla karşıladı. Münire Bulut, Karabaş'ın tedavisi için destek veren ekiplere teşekkür etti. Köpeğin tedavi sürecindeki tüm masraflarını Suşehri Belediyesi'nde görevli kimya mühendisi Yasemin Demir'in üstlendiği öğrenildi.
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