GPS cihazıyla takip edilen karacalar yaban hayatına ışık tutacak

Ilgaz ve Küre dağları, Azdavay, Pınarbaşı ile Sinop'taki bazı alanlarda yaban hayatı üzerine çalışma yaptıklarını ifade eden Küçük, "Ülkemizin önemli türlerinden birisi de karaca. Karacanın şimdiye kadar popülasyon ekolojisi çalışılmamış. Daha sonra biz bir çalışma yapmaya karar verdik. Çalışmamız, karacaların habitat tercihleri, karacaların GPS yardımıyla habitat uygunluk modellerinin geliştirilmesi, karacanın besin diyeti, karacanın DNA genetik çeşitliliği olmak üzere 4 alandan oluşuyor." dedi.

Proje kapsamında fotokapanlar aracılığıyla 5 yıldır karacalarla ilgili görüntüler aldıklarını anlatan Küçük, şunları dile getirdi:

"Daha sonra 4 adet karacaya GPS'li tasma taktık. Bunları 15 ay izledik. Yazın, kışın, sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde doğum ve doğum sonrası dönemlerde hangi alanları tercih ediyorlar, gece hangi bölgelerde daha çok dolaşıyorlar, gündüz beslenmeleri hangi alanlarda oluyor, en aktif olduğu saatler hangileri gibi birçok veriyi sinyallerden tespit ettik. Potansiyel yayılış alanlarını haritaladık. Hangi bölgeler karaca için yaban hayatı gelişme sahası olabilir, alan büyüklüğü ne olması gerekiyor, hangi tür besinler gerekiyor, bir alanda ne kadar karacanın bulunması gerekiyor soruları bize ciddi referans oldu."

- "Karacaların komşuluk ilişkilerini de araştırdık"

Yapılan çalışmanın orman planlamalarının yapılması açısında önemli olduğuna işaret eden Küçük, "Orman alanlarını planlarken bazı bölgeleri yaban hayatı açısından uygun diye yaban hayatı fonksiyonuna ayırıyoruz. Ayıracak olduğumuz yerlerde yaban hayatı hangi tür için hangi meşcerenin ayrılması ve içlerinde hangi besin türlerinin bulunması gerektiği anlamında bize fikir veriyor." diye konuştu.