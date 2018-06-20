GRAFİKLİ - 24 Haziran ilklerin seçimi olacak

24 Haziran seçimleri, seyyar sandık uygulaması, 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adaylığı, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için aynı gün sandığa gidilmesi gibi pek çok ilke sahne olacak.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne yönelik yayımladığı seçmen istatistiklerine göre, yurt içinde 56 milyon 322 bin 632 seçmen, 180 bin 65 sandıkta oy kullanacak.

Seyyar sandık uygulaması, 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adaylığı, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için aynı gün sandığa gidilmesi gibi pek çok ilke sahne olacak 24 Haziran'daki seçimlerde, Türk siyasi tarihinde ilk kez siyasi partiler ittifak yaparak halkın oyunu isteyecek.

Anadolu Ajansı, 24 Haziran'da yapılacak seçimde ilk kez hayata geçirilecek uygulamaları derledi.

İşte seçimin ilkleri:

1- Daha önce ilk kez 10 Ağustos 2014'te cumhurbaşkanı halk tarafından seçilirken, 24 Haziran'da seçmenler ilk kez cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için aynı gün sandığa gidecek.

2- Vatandaşlar, bu seçimde 550 yerine 600 milletvekili için oy kullanacak. Bazı illerin çıkaracağı milletvekili sayıları da bu kapsamda değişirken, Ankara ilk kez 3 seçim bölgesine ayrıldı.