GRAFİKLİ - 34 günde 50 kişi boğuldu

SALİM TAŞ - Türkiye genelinde etkisini sürdüren sıcaklardan bunalanların serinlemek için girdikleri deniz, göl, baraj ve kanal gibi yerlerde 34 günde 29'u çocuk 50 kişi hayatını kaybetti.
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, özellikle yaz aylarının başlangıcında yapılan tüm uyarılar ve alınan önlemlere rağmen boğulma vakalarının önüne geçilemedi.
Ülke genelinde 1 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında 30 ilde 29'u çocuk 50 kişi hayatını kaybetti.
Boğulma olayı en fazla göletlerde meydana geldi, buralarda 10'u çocuk ile İranlı, Suriyeli ve Afganistan uyrukluların da arasında yer aldığı 22 kişi yaşamını yitirdi. Denizlerde ise iki Suriyeli, bir Alman ve bir Rus olmak üzere 6'sı çocuk 10 kişi, sulama kanallarında 4'ü çocuk 5 kişi, derelerde 9'u çocuk 11 kişi ve havuzlarda biri Brezilyalı turist olmak üzere 2 kişi boğuldu.
Boğulma olaylarının en fazla yaşandığı il 4'ü çocuk 6 kişinin öldüğü Şanlıurfa oldu.
İstanbul ve Giresun Valiliği yaz aylarının başlamasıyla vatandaşların olası boğulma olaylarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.
Valiliklerden yapılan açıklamalarda, yaz döneminde vatandaşların tatillerini rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmeleri ve yaşanabilecek boğulma olaylarının önlenebilmesi maksadıyla çeşitli tedbirler alındığı belirtildi.
Can kayıplarının yaşanmaması için sulama kanalı, gölet, nehir ve denize girilmesi uygun olmayan yasaklı bölgelerde ve hava şartlarının uygun olmadığı durumlarda yüzülmemesi gibi uyarılar aktarıldı.
- Çocuklar için portatif yüzme havuzları
Görevlendirme yapılan Diyarbakır'ın Bismil Belediyesi, dezavantajlı çocuklar için okullara portatif yüzme havuzu kurdu.
Bismil Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Arap Karademir, yaptığı açıklamada, ilçede yaz tatillerinde çocukların serinlemek amacıyla tarım alanları için kullanılan kanal sularında ve Dicle Nehri'nde yüzdüğünü dile getirerek, buralarda boğulma vakalarının yaşandığını anımsattı.
Çocukların yaz tatilini mutlu bir şekilde geçirmesi için 3 okulda portatif yüzme havuzu kurduklarını, burada haftanın 6 günü eğitmen eşliğinde yüzme kursu verildiğine işaret eden Karademir, kursun yaz boyunca devam edeceğini aktardı.
- Boğulma vakalarına karşı cankurtaran kursu
Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Sualtı Federasyonu ve Yüzme İl Temsilcisiliği baraj ve göletlerde boğulmaların önüne geçebilmek için cankurtaran kursu düzenleniyor.
Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, yaptığı açıklamada, yetiştirecekleri cankurtaranlarla boğulmaların önüne geçmeyi hedeflediklerini belirtti.
Kursa ilginin yoğun olduğunu ifade eden Keşküş, "Kursa katılan 30 kişilik genç bir ekibe cankurtaran eğitimleri vererek hem meslek edinmelerini sağlıyoruz hem de havuzlarda baraj ve göletlerimizde boğulma olaylarına karşı önlemler alıyoruz." dedi.
- Polis, vatandaşları boğulmalara karşı bilgilendirdi
Kastamonu'nun Abana ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları Karadeniz'in çeken akıntısı ile boğulmalara karşı bilgilendirdi.
İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, sahil şeridinde denize giren vatandaşları ziyaret ederek, denizde yaşanabilecek risklerle ilgili broşür dağıttı.
Ekipler, vatandaşların görebileceği alanlara afişler yerleştirdi.
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