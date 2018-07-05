HABER

GRAFİKLİ - 34 günde 50 kişi boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 11:09 | Son Güncelleme

Yurt genelinde 1 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde 30 ilde deniz, göl, dere ve sulama kanalı gibi yerlere giren 29'u çocuk 50 kişi boğuldu - En fazla boğulmanın meydana geldiği göletlerde 10'u çocuk 22 kişi yaşamını yitirdi

SALİM TAŞ - Türkiye genelinde etkisini sürdüren sıcaklardan bunalanların serinlemek için girdikleri deniz, göl, baraj ve kanal gibi yerlerde 34 günde 29'u çocuk 50 kişi hayatını kaybetti.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, özellikle yaz aylarının başlangıcında yapılan tüm uyarılar ve alınan önlemlere rağmen boğulma vakalarının önüne geçilemedi.

Ülke genelinde 1 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında 30 ilde 29'u çocuk 50 kişi hayatını kaybetti.

Boğulma olayı en fazla göletlerde meydana geldi, buralarda 10'u çocuk ile İranlı, Suriyeli ve Afganistan uyrukluların da arasında yer aldığı 22 kişi yaşamını yitirdi. Denizlerde ise iki Suriyeli, bir Alman ve bir Rus olmak üzere 6'sı çocuk 10 kişi, sulama kanallarında 4'ü çocuk 5 kişi, derelerde 9'u çocuk 11 kişi ve havuzlarda biri Brezilyalı turist olmak üzere 2 kişi boğuldu.

Boğulma olaylarının en fazla yaşandığı il 4'ü çocuk 6 kişinin öldüğü Şanlıurfa oldu.

İstanbul ve Giresun Valiliği yaz aylarının başlamasıyla vatandaşların olası boğulma olaylarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Valiliklerden yapılan açıklamalarda, yaz döneminde vatandaşların tatillerini rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmeleri ve yaşanabilecek boğulma olaylarının önlenebilmesi maksadıyla çeşitli tedbirler alındığı belirtildi.

Can kayıplarının yaşanmaması için sulama kanalı, gölet, nehir ve denize girilmesi uygun olmayan yasaklı bölgelerde ve hava şartlarının uygun olmadığı durumlarda yüzülmemesi gibi uyarılar aktarıldı.

- Çocuklar için portatif yüzme havuzları

Görevlendirme yapılan Diyarbakır'ın Bismil Belediyesi, dezavantajlı çocuklar için okullara portatif yüzme havuzu kurdu.

Bismil Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Arap Karademir, yaptığı açıklamada, ilçede yaz tatillerinde çocukların serinlemek amacıyla tarım alanları için kullanılan kanal sularında ve Dicle Nehri'nde yüzdüğünü dile getirerek, buralarda boğulma vakalarının yaşandığını anımsattı.

Çocukların yaz tatilini mutlu bir şekilde geçirmesi için 3 okulda portatif yüzme havuzu kurduklarını, burada haftanın 6 günü eğitmen eşliğinde yüzme kursu verildiğine işaret eden Karademir, kursun yaz boyunca devam edeceğini aktardı.

- Boğulma vakalarına karşı cankurtaran kursu

Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Sualtı Federasyonu ve Yüzme İl Temsilcisiliği baraj ve göletlerde boğulmaların önüne geçebilmek için cankurtaran kursu düzenleniyor.

Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, yaptığı açıklamada, yetiştirecekleri cankurtaranlarla boğulmaların önüne geçmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kursa ilginin yoğun olduğunu ifade eden Keşküş, "Kursa katılan 30 kişilik genç bir ekibe cankurtaran eğitimleri vererek hem meslek edinmelerini sağlıyoruz hem de havuzlarda baraj ve göletlerimizde boğulma olaylarına karşı önlemler alıyoruz." dedi.

- Polis, vatandaşları boğulmalara karşı bilgilendirdi

Kastamonu'nun Abana ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları Karadeniz'in çeken akıntısı ile boğulmalara karşı bilgilendirdi.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, sahil şeridinde denize giren vatandaşları ziyaret ederek, denizde yaşanabilecek risklerle ilgili broşür dağıttı.

Ekipler, vatandaşların görebileceği alanlara afişler yerleştirdi.

PARTNERAvustralya'da garajını temizlerken çıkanı görünce...Avustralya'da garajını temizlerken çıkanı görünce...
Afrin'de saldırı hazırlığı yapan teröristler yakalandı!Afrin'de saldırı hazırlığı yapan teröristler yakalandı!
Kayıp çocuğun oy pusulası geldi, aile kahrolduKayıp çocuğun oy pusulası geldi, aile kahroldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boğulma deniz göl sulama kanalı Türkiye

En Çok Okunan Haberler

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Survivor Merve'den tesettürlü paylaşım

Survivor Merve'den tesettürlü paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

İlginizi Çekebilir

TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'ndan aracına 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt!

TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'ndan aracına 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt!

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

Fetullah Gülen'den iğrenç hareket!

Fetullah Gülen'den iğrenç hareket!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Müslüm Gündüz'den skandal sözler!

Müslüm Gündüz'den skandal sözler!

Afrin'de saldırı hazırlığı yapan teröristler yakalandı!

Afrin'de saldırı hazırlığı yapan teröristler yakalandı!

Kayıp çocuğun oy pusulası geldi, aile kahroldu

Kayıp çocuğun oy pusulası geldi, aile kahroldu

Negahan Alçı böyle veda etti

Negahan Alçı böyle veda etti

Mariam nedir? Mariam oyunu yasaklandı!

Mariam nedir? Mariam oyunu yasaklandı!

'Tecavüzcü' diye fotoğrafları paylaşıldı, yolda yürüyemez hale geldi

'Tecavüzcü' diye fotoğrafları paylaşıldı, yolda yürüyemez hale geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.