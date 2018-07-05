GRAFİKLİ - 34 günde 50 kişi boğuldu

Boğulma olaylarının en fazla yaşandığı il 4'ü çocuk 6 kişinin öldüğü Şanlıurfa oldu.

Boğulma olayı en fazla göletlerde meydana geldi, buralarda 10'u çocuk ile İranlı, Suriyeli ve Afganistan uyrukluların da arasında yer aldığı 22 kişi yaşamını yitirdi. Denizlerde ise iki Suriyeli, bir Alman ve bir Rus olmak üzere 6'sı çocuk 10 kişi, sulama kanallarında 4'ü çocuk 5 kişi, derelerde 9'u çocuk 11 kişi ve havuzlarda biri Brezilyalı turist olmak üzere 2 kişi boğuldu.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, özellikle yaz aylarının başlangıcında yapılan tüm uyarılar ve alınan önlemlere rağmen boğulma vakalarının önüne geçilemedi.

SALİM TAŞ - Türkiye genelinde etkisini sürdüren sıcaklardan bunalanların serinlemek için girdikleri deniz, göl, baraj ve kanal gibi yerlerde 34 günde 29'u çocuk 50 kişi hayatını kaybetti.

Valiliklerden yapılan açıklamalarda, yaz döneminde vatandaşların tatillerini rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmeleri ve yaşanabilecek boğulma olaylarının önlenebilmesi maksadıyla çeşitli tedbirler alındığı belirtildi.

Can kayıplarının yaşanmaması için sulama kanalı, gölet, nehir ve denize girilmesi uygun olmayan yasaklı bölgelerde ve hava şartlarının uygun olmadığı durumlarda yüzülmemesi gibi uyarılar aktarıldı.

- Çocuklar için portatif yüzme havuzları

Görevlendirme yapılan Diyarbakır'ın Bismil Belediyesi, dezavantajlı çocuklar için okullara portatif yüzme havuzu kurdu.

Bismil Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Arap Karademir, yaptığı açıklamada, ilçede yaz tatillerinde çocukların serinlemek amacıyla tarım alanları için kullanılan kanal sularında ve Dicle Nehri'nde yüzdüğünü dile getirerek, buralarda boğulma vakalarının yaşandığını anımsattı.

Çocukların yaz tatilini mutlu bir şekilde geçirmesi için 3 okulda portatif yüzme havuzu kurduklarını, burada haftanın 6 günü eğitmen eşliğinde yüzme kursu verildiğine işaret eden Karademir, kursun yaz boyunca devam edeceğini aktardı.