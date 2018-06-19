GRAFİKLİ - AA seçim sonuçlarını 13 dilde yayımlayacak

Seçim ve referandum sonuçlarını en hızlı ve doğru şekilde aktaran Anadolu Ajansı (AA), ulusal ve yerel medyanın yanı sıra uluslararası bir haber kuruluşu olarak 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçlarını 13 dilde yapacağı yayımla dünyanın dört bir yanındaki abonelerine ulaştıracak. Türkçenin yanı sıra İngilizce, Arapça, BHS (Boşnakça, Hırvatça, Sırpça), Rusça, Kürtçe, Farsça, Fransızca, Arnavutça, Endonezce ve İspanyolca dillerinde yayın yapan AA, 24 Haziran'daki seçim sonuçlarını dünyanın her köşesindeki aboneleriyle paylaşacak. Sandık sonuçlarını kamuoyuna duyurmak için profesyonel bir ekiple çalışan AA, bugüne kadar sandık başından alınan sonuçları grafikler eşliğinde abonelerine iletti. Seçim sonuçlarını en hızlı şekilde aktarmak için veri sağlayıcılarda güçlendirme yapan ve yurt çapında muhabir ağını kuran AA, sonuçları harita ve grafikler eşliğinde "secim.aa.com.tr" internet adresinden duyurdu. Adayların fotoğraflı öz geçmişlerinin yer aldığı "aday veri tabanı" hazırlayan AA, sonuçlar kesinleştikçe aday veri tabanından kazanan isimleri yayına verdi. AA, böylece abonelerinin, milletvekillerinin fotoğraflı öz geçmişlerine de ulaşmasını sağlayacak altyapıyı sundu.

AA, 81 ilde görev alan profesyonel ekibiyle son dakika bilgilerini flaş haber olarak abonelere geçti. Kısa süre içinde kesin olmayan sonuçları aboneleriyle paylaşan AA, son beş seçimin sonuçlarını başarıyla aktarmış oldu. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) açıkladığı kesin sonuçlar, AA'nın kamuoyuna aktardığı sonuçların doğruluğunu tescilledi. Ajansın, bugüne kadarki referandum ve seçimlerde aktardığı veriler, YSK'nin açıkladığı verilerle birebir örtüştü. - Halk oylaması AA'dan takip edildi Son olarak, 16 Nisan 2017'de gerçekleştirilen halk oylamasını özel yayınıyla anbean kamuoyuna aktaran AA, sonuçları 11 ayrı dilde yayımladı. Televizyon ekranlarının yanı sıra ulusal ve yerel gazetelerle internet sitelerinde yer alan AA'nın seçim sonuçlarını, siyasi partiler de yakından izledi. Halk oylaması sonuçlarını en hızlı ve doğru şekilde veren AA, 16 Nisan akşamı ulusal TV kanalları, internet siteleri, yerel televizyonlar ve uluslararası basının tercihi oldu. AA, halk oylamasını hatasız bir şekilde abonelerine aktardı.

- Seçimlerde sıfıra yakın hata YSK Başkanı Sadi Güven'in 1 Kasım 2015'te yapılan 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrasında açıkladığı kesin sonuçlar da AA'yı teyit etti. AA, Milletvekili Genel Seçimi'nde partilerin oy oranları ve milletvekili sayılarını "AK Parti: Yüzde 49,49 - 317 milletvekili, CHP: Yüzde 25,31 - 134 milletvekili, MHP: Yüzde 11,90 - 40 milletvekili, HDP: Yüzde 10,76 - 59 milletvekili" şeklinde açıkladı. Kesin seçim sonuçları ise "AK Parti yüzde 49,50 ile 317 milletvekili, CHP yüzde 25,32 ile 134 milletvekili, MHP yüzde 11,90 ile 40 milletvekili ve HDP yüzde 10,76 ile 59 milletvekili" oldu. - Medyanın ana içerik sağlayıcısı Anadolu Ajansı, 30 Mart 2014'teki mahalli idareler seçimi, 10 Ağustos 2014'teki cumhurbaşkanı seçimi ve 7 Haziran 2015'teki milletvekili genel seçimini de sandık başından sonuçlarla kamuoyuna aktararak medyanın ana içerik sağlayıcısı oldu. Dünya medyası da Türkiye'deki referandum ve seçimleri izlediği AA'yı haberlerinde kaynak gösterdi. Hemen her seçim ve referandumda ortaya atılan "AA'nın manipülasyon yaptığı" iddiaları, YSK'nin açıkladığı sonuçlarla çürütülmüş oldu.

- AA 24 Haziran'a da hazır Anadolu Ajansı, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarını sandık başından anlık olarak dağıtabilmek için gerekli sistem ve yazılım altyapısını hazır hale getirdi. 24 Haziran'da seçim sonuçlarını yayınlayacak televizyon kanalları ve web sitelerinin kendi yazılım ve sistemlerini test edebilmeleri için seçim gününe kadar AA tarafından birden çok sanal test yapılacak. Bu testler sırasında cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partiler için random test sonuç verileri üretilecek ve bu sonuçlar abonelere gönderilerek AA ile abone arasındaki veri iletimi ve abone yazılımlarının sağlıklı çalışıp çalışmadığı test edilecek. AA uluslararası bir haber kuruluşu olarak seçim sonuçlarını 13 dilde yapacağı yayımla dünyanın dört bir yanındaki abonelerine ulaştıracak. AA, Türkçenin yanı sıra İngilizce, Arapça, BHS (Boşnakça, Hırvatça, Sırpça), Rusça, Kürtçe, Farsça, Fransızca, Arnavutça, Endonezce ve İspanyolca yayın yapıyor. - AA'nın seçim hizmetleri

İlki 2014'te olmak üzere son beş seçimde başarılı şekilde sandık başı verisi aktaran Anadolu Ajansı bu yıl altıncı seçim projesiyle Türk ve yabancı basın kuruluşlarına hizmet verecek. Farklı medya kuruluşları için farklı çözümler sunan AA, sandık başından seçim verisi, TV ekranları için özel arayüz, websiteleri için online harita arayüzü ve aday veritabanından oluşan kapsamlı bir paket hazırladı. Türkiye’de seçim yayını yapan ulusal medyanın tamamına hizmet veren AA, bu kapsamda televizyonlar, gazeteler ve internet siteleri için sandık başından anlık seçim verisi yayımlıyor. Bu dataları işleyen medya kuruluşları kendi ekranlarına özel seçim arayüzleri oluşturup izleyicileriyle paylaşabiliyor. Yerel televizyonlara yönelik olarak da Seçim TV ekranı hazırlayan Anadolu Ajansı, televizyonların kendi istedikleri renk, markalama ve görüntü seçeneklerini dikkate alarak farklı tarzlarda seçim ekranı sunabilmelerini sağlıyor. Her bir il ya da bölgede hizmet veren TV’ler kendi izleyicilerine dönük özelleştirilmiş ekranlarla seçim yayını yapabiliyor.