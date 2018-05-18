GRAFİKLİ - AB 2016'da savunmaya 200 milyar avro harcadı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliğinin (AB) 28 üye ülkesinin 2016'daki savunma harcamaları, bir önceki yıla göre değişmeyerek 200 milyar avro oldu.
Avrupa İstatistik Ofisinden (Eurostat) yapılan açıklamada, üye ülkelerin savunma harcamalarının 2016'da 2015'tekiyle aynı kalarak 200 milyar avro olduğu belirtildi.
AB ülkelerinin 2016'daki savunma harcamaları, birliğin toplam Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYİH) yüzde 1,3'üne denk geliyor.
Açıklamada, AB genelinde savunma harcamalarının, sosyal koruma (yüzde 19,1), sağlık (yüzde 7,1) ve eğitim (yüzde 4,7) harcamalarının gerisinde kaldığına işaret edildi.
- İngiltere en fazla savunma harcaması yapan ülke
Halihazırda AB'den ayrılmak için müzakereler yürüten İngiltere, birlik içinde en fazla savunma harcaması yapan ülke oldu.
2016'da savunmaya 47 milyar avro harcayan İngiltere'yi 41 milyar avro ile Fransa, 33 milyar avro ile Almanya, 22 milyar avro ile İtalya takip etti.
Bu dört üye ülkenin harcamaları, AB savunma harcamalarının yüzde 71'ini oluşturuyor.
Savunma harcamalarının GSYİH'ye oranı, üye ülkeler arasında farklılık gösteriyor. Estonya, GSYİH'sinin yüzde 2,4'ünü savunmaya ayırarak ilk sırada yer aldı. Estonya'yı, yüzde 2,1 ile Yunanistan, yüzde 2 ile İngiltere, yüzde 1,8 ile Fransa takip etti.
Milli gelirine oranla en düşük savunma harcamalarını ise İrlanda (yüzde 0,3), Lüksemburg (yüzde 0,4) ve Malta (yüzde 0,6) yaptı.
Dünya bankası verilerine göre de 2016'da GSYİH'ye oranla küresel savunma harcamaları yüzde 2,2 oldu. Rusya GSYİH'sinin yüzde 5,4'ünü savunmaya ayırırken bu oran ABD'de yüzde 3,3, Hindistan'da yüzde 2,5 ve Çin'de yüzde 1,9 olarak hesaplandı.
Türkiye, 2016'da GSYİH'sinin yüzde 1,7'sini savunma harcamalarına aktardı.
OHAL Komisyonundan son dakika karar!
Son dakika! İbrahim Kalın'dan flaş 'çözüm süreci' açıklaması
Taksici rezaleti! Arabanın kapılarını kilitleyip müşterisini öpmeye başladı
Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız
Bilim kurgu filmi değil, gerçek! Jandarma artık böyle gezecek
Stadyumda korkunç görüntüler! Bekçi 'Aman Tanrım' diyerek kaçtı!
Mezardan çıktı! İşte 2 bin yıllık gizem
Cadde ortasında saç saça baş başa kavga ettiler
Öğretmen rezaleti! Arabanın arkasında öğrenciyle ilişkiye girmiş!
Sır gibi saklanan 'gizemli kız' neden hep aynı mezara gidiyordu?
Okuyucu Yorumları 0 yorum