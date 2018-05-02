GRAFİKLİ - AB küresel güç olmaktan hala çok uzak

BRÜKSEL (AA) - ŞERİFE ÇETİN- Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in Avrupa'nın küresel sahnede güç kaybettiğine ilişkin açıklamaları, kıta genelinde yankılanmaya devam ediyor.

Juncker'in bir Hollanda gazetesine verdiği bir röportajda "Avrupa küresel sahnede güç kaybediyor. Dünyanın patronu olduğumuzu düşünüyoruz ama aslında kainatın küçük ve zayıf bir parçası olduğumuzu unutuyoruz." ifadelerini içeren açıklaması kıta genelinde yankı uyandırdı.

AB'nin başarısız olduğu alanları birlik içi dinamikler ile uluslararası sahnede kaydedilen başarısızlıklar olarak ikiye ayırmak mümkün.

Birlik içinde bir yandan en güçlü üyelerinden biri olan İngiltere'yle yollarını ayırmak izin zorlu müzakereler yürüten AB, diğer yandan da "doğu ile batıdaki" üyeleri arasında ayrışmanın derinleşmesiyle uğraşıyor.

Uluslararası alanda da AB'nin "başarı hikayesi" olarak nitelelendirdiği İran nükleer anlaşmasına ilişkin ciddi görüş ayrılıkları bulunduğu, birliğin Suriye ve Filistin için girişimlerinin uygulamaya geçmediği görülüyor.