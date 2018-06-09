GRAFİKLİ-ABD'nin desteğini alan İsrail Gazze'de katliam yapıyor

"Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılan Filistinlilerin birinci talebi, Hamas'ın 2006'daki seçimi kazanmasının ardından bu yana devam eden İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı gayrimeşru ablukanın kaldırılması.

- Filistinlilerin iki önemli talebi var

Özellikle cuma günleri katılımın yoğun olduğu gösterilerde Filistinliler lastik yakarak İsrail keskin nişancılarından korunmaya çalışıyor. Her yaştan Filistinlinin destek verdiği gösteriler açık hava hapishanesine dönen Gazze'deki halkın özgürlük umudu olarak görülüyor.

Binlerce Filistinlinin katıldığı gösteriler, 65 kilometrelik İsrail-Gazze sınırındaki, Gazze'nin kuzeyi, Gazze şehri, Gazze'nin ortası, Han Yunus ve Refah olmak üzere 5 ayrı bölgede yoğunlaşıyor.

Filistinliler, Gazze'deki gayrimeşru İsrail ablukasının kaldırılması ve 5 milyondan fazla Filistinli mültecinin topraklarına geri dönüşüne izin verilmesi talebiyle 2 ayı aşkın bir süredir İsrail sınırında gösteriler düzenliyor.

KUDÜS (AA) - MUSTAFA DEVECİ - İsrail, ABD yönetiminin de desteğiyle dünyanın gözü önünde 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde katliam yapıyor.

İsrail yönetimi, 1948'den bu yana milyonca Filistinliyi zorla topraklarından çıkardı. Bugün itibarıyla yarısından fazlası ülke dışında olan 5 milyondan fazla Filistinli mülteci bulunuyor. Bu mültecilerin, 1,3 milyona yakını Gazze'de, 800 bine yakını ise işgal altındaki Batı Şeria'da yaşarken, geri kalan Filistinli mülteciler ise komşu ülkeler Suriye, Lübnan ve Ürdün'de bulunuyor.

Göstericilerin dile getirdiği bir diğer talep ise İsrail'in kuruluş yılı olan 1948'den bu yana zorla yerlerinden edilen 5 milyondan fazla Filistinli mültecinin topraklarına geri dönüşüne izin verilmesi.

Abluka nedeniyle Gazze ekonomisi zor günlerden geçiyor. İşsizliğin yüzde 44'e ulaştığı Gazze'de halkın yarısından fazlası da yoksul. Günün sadece dörtte birinde şehre elektrik verilebiliyor. Enerji krizi nedeniyle fabrikaların bazıları kapanırken, bazı fabrikalarda kapasitesinin çok altında üretim yapılıyor.

İsrail'in hava, kara ve denizden uyguladığı gayriinsani abluka sebebiyle Gazze'de yaşayan yaklaşık 2 milyon kişi zor şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

Filistinli mülteciler, İsrail işgali nedeniyle uzun yıllar önce zorla çıkarıldıkları topraklarına geri dönemiyor.

İsrail ise tek amaçları yasal hakları olan özgürlüklerine kavuşmayı talep eden silahsız göstericilere karşı aşırı güç kullanıyor.

Gazze'deki olaylara Batı'dan gelen cılız tepki ve ABD'nin desteğiyle cesaretlenen İsrail, Filistinlilerin özgürlük sloganlarına gerçek mermiyle karşılık veriyor.

- Washington yönetimi İsrail'in katliamına göz yumuyor

ABD'de 2017 yılı başında başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'ın aldığı kararlar, Filistin sorununun içinden çıkılmaz bir hal almasına neden oldu. Trump'ın, Aralık 2017'de "Kudüs'ü İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararı bölgede uzun yıllardır devam eden gerginliğin tırmanmasına neden oldu.

Trump yönetimi bu kararın ardından kısa bir süre ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin 14 Mayıs 2018 tarihinde Kudüs'e taşınmasına karar verdi. Tüm bu gelişmelere tepki olarak binlerce Filistinli, "Toprak Günü olarak" anılan 30 Mart tarihinden itibaren Gazze sınırındaki gösterilere başladı.