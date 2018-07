GRAFİKLİ - Amerikan ve Rus basınında Trump-Putin zirvesinin yansımaları

ABD'nin Washington Post ve New York Times gazetelerinde yer alan haberlerde, Trump'ın, Putin karşısında beklenen tutumu sergileyemediği ve ülkesinin istihbarat servisinin 2016 seçimleriyle ilgili bulgularını görmezden geldiği belirtildi.

"Trump, Putin'in tarafında; 2016 seçimleriyle ilgili ABD istihbaratını sorguladı" başlığını kullanan New York Times gazetesinde, Trump'ın, bir liderin yurt dışında nasıl hareket etmesi gerektiğiyle ilgili tüm görüşleri "alt üst ettiği" değerlendirmesinde bulunuldu. Haberde, "(Trump) Kendi istihbarat servisinin bulguları yerine düşman, bir yabancı liderin açıklamalarını kabul etti." ifadesine yer verildi.

New Yorker dergisi de "Helsinki'de Putin için kolay kazanç" başlığını internet sitesinin manşetine çıkardı. Trump-Putin görüşmesini yorumlayan New Yorker'ın yazarı Joshua Yaffa, "Trump Putin'e Helsinki'de istediği her şeyi verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Los Angeles Times'ın başyazısında ise "İç karartıcı bir şekilde Trump, Rusya'ya sert yaklaşmaya yanaşmıyor" başlığı tercih edildi.

Haftalık dergilerden Newsweek ise görüşmeyle ilgili haberini "Trump'ın Putin ile aynı tarafta olması yetkililerin öfkesini tetikledi" başlığıyla okuyucularına aktırırken, Politico ise "Trump'ın Putin'e yaklaşan adımı, yeni bir dünya düzenini ortaya çıkarıyor" manşetini kullanmayı tercih etti.

-Rus medyasında olumlu hava hakim

Zirvenin ardından ABD medyasında hakim olan kızgınlığın aksine Rus basını görüşmeyi olumlu görmeyi tercih etti.

TASS haber ajansı, “Putin-Trump buluşması: İlişkilerin normalleşmesine ilk adım” başlığıyla aktardığı haberinde “Görüşme sonrasında iki lider, buluşmalarının önemli bir kazanım olduğunu düşünüyor. Rusya ve ABD, ilişkilerin normalleşmesi için ilk adımı attılar. Bu husustaki inançlarını Putin ve Trump Helsinki’deki tam kapsamlı görüşmesi sonrasında tek bir ses olarak dile getirdi.” ifadelerini kullandı.