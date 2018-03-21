GRAFİKLİ -  Avusturya'da ırkçı saldırılarda artış

VİYANA (AA) - Avusturya'da geçen yıl bin 162 ırkçı saldırı kayıt altına alındı.

Irkçı saldırıları rapor eden sivil toplum örgütü Irkçılık Karşıtı Çalışma ve Sivil Oluşum (ZARA) derneği, 2017 Irkçılık Raporu'nu yayımladı. Buna göre, ülkede 2016 yılında bin 107 ırkçılık vakası görülürken bu sayı 2017 yılında bin 162'ye çıktı.

Raporda, internette yapılan ırkçı ve nefret içerikli paylaşımların son 7 yılda büyük artış gösterdiği ortaya kondu. Geçen yıl 561 nefret içerikli paylaşımın sosyal medya platformları üzerinden yapıldığı belirtildi.

Buna göre internet yüzde 44 ile en çok ırkçı saldırının gerçekleştiği alan olarak tespit edildi.

Ülkede hayatın birçok alanında ırkçı saldırı ve nefret içerikli söylemlere maruz kalan kişilerin Müslümanlar ve sığınmacılar olduğu ifade edilen raporda, özellikle başörtülü kadınların sözlü tacizden fiziksel saldırıya kadar birçok olumsuzluk yaşadığı vurgulandı.

Nefret içerikli yorum ve yazılara da yer verilen raporda, sosyal medya platformu Facebook’ta yer alan bir videoda, sokakta hareketsiz yatan siyah tenli bir kişiye yönelik "Bu çöpten yeterince var, arabayla üzerinden geçin," "Vurun!", "Hızlıca üzerinden geçin" şeklinde yorumlar yapıldığı kaydedildi.